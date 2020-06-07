1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Süs havuzlarına giren çocuklar için virüs uyarısı

İzmir'de havaların ısınmasıyla serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarına girmeye başladı. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, "Sudan koronavirüs bulaşmaz ama o küçük havuzlarda bir çocukta virüs varsa diğerlerine de temas nedeniyle bulaştırır" dedi.
 07 Haziran 2020 10:30
Yazdır
Süs havuzlarına giren çocuklar için virüs uyarısı

Havanın ısınmasıyla şehir merkezlerinde her yaz aynı görüntülere sahne olan süs havuzlarında bu yıl da durum değişmedi. Sıcaktan bunalan çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ederek serinlemek için belediyelerin süs havuzlarına akın etti. 'Havuza girmek yasaktır' tabelasına rağmen bu uyarıyı dikkate almayan çocuklar yüzmeyi sürdürdü.

Koronavirüs tehlikesi ile karşı karşıya kalan çocuklarla ilgili uyarılarda bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, "Virüsün tatlı suda bir riski yok. Süs havuzları uzun süre durağan su olduğu için hijyenik değil. Çok küçük ve dar mesafeli. Bu küçük süs havuzlarında çocukların yan yana, dip dibe girmeleri esnasında eğer birinde koronavirüs varsa, diğer çocuklara da bulaşması anlamına geliyor. Temelde süs havuzları sağlıklı değil, aslında hiçbir zaman girilmemesi lazım" dedi.

'SUDA VİRÜS YAŞAMAZ ANCAK...'

Havuza ve denize girmenin koronavirüs açısından risk oluşturmadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan suda virüsün yaşamadığını vurgulayıp, "Bu yıl farklı bir yaz yaşayacağız. Geçen sene yaz sezonunda olduğu gibi rahat olamayacağız. Sağlık Bakanlığı da 4 Haziran itibariyle plajlarda ve havuzlarda olması gereken kurallarla ilgili bir genelge yayınladı. Kısaca özetlemek gerekirse, deniz kenarında yine sosyal mesafeyi korumamız lazım. Bir buçuk metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat etmemiz lazım ve her 4 metrekarede bir kişi olacak şekilde plajlarda ve havuz etrafında oturma pozisyonlarını ayarlamamız lazım. Bir diğer önemli uyarı da denize girme dışında plajda ve havuz başında bekleme süreçlerinde maske öneriliyor. Bu kural ne kadar pratik olur bilmiyorum zaman gösterecek. Bu kurala uymakta fayda var. Suda virüs yaşamaz. Denize ya da havuza girdiğimiz zaman virüs kapma ihtimalimiz yok. Sadece sosyal mesafeyi koruyamadığımız yakınlıkta havuzda ve denizde hasta bir insan ile temasımız olursa, o insanlardan virüs alma şansızlığımız olabilir" diye konuştu.

'KAÇAK NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLAR OLDU'

Süs havuzlarındaki ışıklandırmalara bağlı oluşabilecek elektrik kaçaklarının çocuklar açısından büyük bir risk oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Taşbakan, daha önce bu nedenle çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Prof. Dr. Taşbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süs havuzlarında elektrik kaçağı riski var. Daha önce çok kötü olaylar yaşandı. Süs havuzuna serinlemek için giren çocuklardan ne yazık ki hayatını kaybedenler oldu. Hijyen açısından taşıdığı risklerin yanı sıra bu türden çocukların hayatını riske atacak yönleri de var. Çocuklar kesinlikle yol kenarlarında, görsellik sağlamak amacıyla caddelere ve yol kenarlarına yerleştirilen havuzlardan uzak durmalı ve havuza girmemeleri gerekiyor."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir-Antalya seyahat süresi 3 saate inecek
07 Haziran 2020 12:15		 Virüsü 50 günde yenen hasta: Hiçbir hastalığım yoktu
07 Haziran 2020 12:00
Yavruları mahsur kalan anne kedi insanları yardıma çağırdı
07 Haziran 2020 11:05		 Otogarlarda maskesiz, sosyal mesafesiz asker uğurlaması
07 Haziran 2020 09:36
Otobüs biletlerine aile indirimi
07 Haziran 2020 08:40		 Gıda israfı da 'normalleşme'sin!
07 Haziran 2020 08:36
Sağlık Turizminde hedef dünyada ilk 3
07 Haziran 2020 08:26		 Ev sahibi olabilmek için 2 gün öncesinden sıraya girdiler
07 Haziran 2020 08:10
Meteorolojiden 4 ile sağanak uyarısı-Haritalı
07 Haziran 2020 07:50		 Kamu kurumlarının personel politikası çıkmazı
07 Haziran 2020 06:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Dini yüksek ihtisaslarda yüz yüze eğitimler yeniden başlıyor13:57 - İstanbul Valiliği, kamu binalarının güçlendirilmesi için ihaleye çıktı13:52 - Sahil Gözetleme Radar Sistemi ilk yazılım paketi teslim edildi13:47 - Bakan Soylu: Türkiye pandemi sürecini en başarılı yöneten ülke13:34 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:30 - Kalp gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor13:24 - Arkadaşları tarafından öldürülüp kayalıklardan atılmış13:15 - Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatıp, öldürenlere 30 bin lira ceza12:59 - O ilde 6 günde 200 yeni vaka12:56 - Kaçak FETÖ'cü Üsteğmen sokağa çıkınca yakalandı
12:33 - Bakan Pekcan: Yatırımcılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız12:23 - Diyarbakır'ın virüs vakası görülmeyen tek ilçesi unvanını kaybetti12:15 - İzmir-Antalya seyahat süresi 3 saate inecek12:11 - Kuyumcular stokları eritmek için 24 taksit istiyor12:08 - Payitaht Abdülhamid ve Şampiyon'un yeni bölümleri başlayacak12:05 - Türk bilim insanı göz hastalıkları alanında 6 buluşa imza attı12:00 - Virüsü 50 günde yenen hasta: Hiçbir hastalığım yoktu11:53 - Bakan Pakdemirli: 1500 olan denetçi sayımızı 7 bin 4'e çıkardık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merdivenden itilen anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Etik Kurul, başkanın lüks villası için inceleme başlattı
Bu ilçenin nüfusu nereden bakarsan o kadar
Meclis Başkanlığı yarışı başlıyor
O ilde 6 günde 200 yeni vaka
Kamu kurumlarının personel politikası çıkmazı
MEB'den yıl sonu işlemlerine dair 19 maddelik yazı
İkinci el otoda mayısta en çok satılanlar belli oldu
Faizlerdeki düşüş sonrasında emlak fiyatları arttı
Türkiye'de hızla artıyor. Koronavirüse göre öldürücülüğü 3 kat fazla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bulduğu 60000 lirayı teslim eden taksiciye 31 tl bahşiş vermek 1
9 yıldır ligimizde şike olmuyor 1
taşıyıcı annelik 1
Asker uğurlama 1
hazal türesan 1
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 1
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 1
oğlan dayıya,kız halaya çeker 1
dondurma'da bedava bulmak 5
yo yo etkisi 3
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam