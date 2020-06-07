İlköğretim 1.ve 8.sınıflara aşı aile hekimliklerinde yapılacak
|07 Haziran 2020 10:45
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Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla aşılama takviminde değişiklikler yapıldı.
İlköğretim 1. ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının Bağışıklama Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda 3 Haziran 2020 tarihinde değiştirilerek Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanmasına karar verildi. İlköğretim 1. sınıfta KKK(Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak)aşısının 2. dozu ve DaBT-İPA(Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci)aşısının pekiştirme dozu, 8. Sınıfta da Td (Tetanoz, Difteri) aşısının pekiştirme dozu uygulanıyor. Yapılan değişiklikle ilköğretim 1.sınıfta okullarda uygulanan KKK ve DaBT-İPA aşıları, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48.ayına girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacak. İlköğretim 8.sınıfta okullarda uygulanan Td aşısı 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına (156.ay) girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacak.
Yeni uygulama 1 Temmuz itibarıyla başlayacak
1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde yine okullarda uygulanacak.Ebeveynlerin, çocuklarının aşılanma bilgilerini aile hekimlerine başvurarak kayıtlardan ve aşı kartlarından takip etmeleri, çocukların aşılanma zamanı geldiğinde gecikmeksizin aile hekimliği birimlerine başvurmaları gerekiyor.
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