Merdivenden itilen anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
|07 Haziran 2020 10:57
|Yazdır
Çorlu'daki bir AVM'de yer alan mağazada geçen çarşamba günü çekilen görüntü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki topladı. Bir kızın, pahalı olduğu gerekçesiyle istediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenlerden iterek düşürdüğü iddia edilen görüntü sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı olayın Çorlu merkezdeki bir AVM'de yaşandığını belirleyince alt soyun üst soya eziyeti suçu kapsamında soruşturma başlattı.
Çorlu'daki bir AVM'de yer alan mağazada geçen çarşamba günü çekilen görüntü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki topladı. Bir kızın, pahalı olduğu gerekçesiyle istediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenlerden iterek düşürdüğü iddia edilen görüntü sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı olayın Çorlu merkezdeki bir AVM'de yaşandığını belirleyince alt soyun üst soya eziyeti suçu kapsamında soruşturma başlattı.
KIZIMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, VİDEOYU ÇEKEN KİŞİDEN DAVACIYIM
"Kızımla birlikte mağazaya geldik. Kızım ayakkabılara baktı, beğendiği bir ayakkabının fiyatı yüksekti. 'Kızım bu pahalı almayalım' dedim. Ancak daha sonra benden para istedi. Ben de üzülmesin diye, yanına çıktığım sırada beni çekiştirme başladı, dengemi kaybettim ve merdivenlerden düştüm. Bu arada herkes kızıma bağırıyordu. Kızım sakinleşti ve mağazadan çıktık. Kızımdan şikayetçi değilim. Bu görüntüyü çeken ve sosyal medyaya yayan kişiden davacıyım. O da benden özür diledi ama ben ve kızım çok üzüldük."
Nazif KARAMAN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Savcılıktan Aleyna Çakır hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
06 Haziran 2020 22:52
|Doktoru kovaladığı oksijen tüpü silah sayıldı
05 Haziran 2020 19:52
|Enis Berneroğlu gözaltına alındı
04 Haziran 2020 22:11
|Yolcusunu darbeden taksici hakkında iddianame düzenlendi
04 Haziran 2020 21:08
|Yalova Belediyesinde zimmetten gözaltına alınan 4 kişi serbest
04 Haziran 2020 17:44
|Cami hoparlörü paylaşımından B. Ö.'ye 3 yıla kadar hapis talebi
04 Haziran 2020 09:55
|Çarptığı otomobilin sürücüsü ölen ambulans şoförü adliyede
03 Haziran 2020 15:50
|Silivri Emniyet Müdürünün intiharındaki sır perdesi aralandı
03 Haziran 2020 15:47
|Polis memurunu şehit eden zanlılar, birbirlerini suçladı
03 Haziran 2020 11:05
|Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran CHP'li tahliye edildi
02 Haziran 2020 22:24