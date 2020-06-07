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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Genel Kurulda, çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek. Sayıştaya 5 üyenin seçimi yapılacak
 07 Haziran 2020 11:10
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu bu hafta, çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri, 8. madde üzerinden devam edecek.

Düzenlemeye göre, çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

Bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları, başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek; sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe engel olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip bulunacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak. Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, jandarma hizmetleri sınıfına dahil edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerine en az 3 ay süreli temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecek.

Ayrıca bu hafta Genel Kurulda, Sayıştay için üye seçimi yapılacak.

Meclis'te Sayıştay üyeliği için 5 kişi seçilecek. Seçimler gizli oylamayla yapılacak.

- İkinci yargı paketi Genel Kurulun gündeminde

Ayrıca Genel Kurul gündemine, kamuoyunda ikinci yargı paketi olarak bilinen ve 4 Haziran Perşembe günü Adalet Komisyonunda kabul edilen Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin gelmesi bekleniyor.

Teklife göre, "yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılacak.

Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta ara buluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da eklenecek.

İlk derece mahkemesine görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, kararın taraflara tebliğ edilmesi, dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine ilişkin 2 haftalık süre, tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.

Tanığın, bilirkişinin veya uzmanın ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesi için tarafların rızasının bulunması gerekecek.

"Toplu Mahkemelerde Tahkikat" başlıklı yeni düzenlemede dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra talep edilen delil tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir gibi geçici hukuki koruma tedbirleri de dahil olmak üzere toplu mahkemenin görevine giren dava ve işlerde tüm yargılama aşamaları heyet tarafından yerine getirilecek ve karara bağlanacak.

Celse harcı yargılama giderleri kapsamından çıkarılacak, yerine başvurma harcı eklenecek.

Aleyhine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verilen taraf; bu karar yüzüne karşı verilmişse doğrudan istinaf kanun yoluna başvurabilecek, yokluğunda verilmişse öncelikle kararı veren mahkemeye itiraz edebilecek.

Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında istinaf yolu değil, temyiz ve tashihi karar yolu uygulanacak.

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulacak.

Kadastro mahkemesinin verdiği kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf veya temyize gidilebilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun uyarınca, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile ilgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, 9 Haziran Salı günü görüşülecek.

Anadolu Ajansı
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