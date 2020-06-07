1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

İki ilimizde bazı yerleşim yerleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 07 Haziran 2020 13:34
Yazdır
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

KOCAELİ

Kocaeli'de bir apartman karantinaya alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 daireli apartman karantinaya alındı.

İzmit Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki apartmanda 3 farklı dairede oturan ve Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Apartmandaki 10 dairede 38 kişinin ikamet ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmit Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından farklı dairelerde bulaş olması nedeniyle vaka sayısında artma riski olduğu değerlendirilmiş ve bulaşın önlenebilmesi için hayati öneme sahip sosyal izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla bugünden itibaren söz konusu apartmanda oturan kişilerin ikinci bir karara kadar ikametlerinde kalmalarının sağlanması, apartmana başkalarının girişine izin verilmemesi ve tam karantina tedbirlerinin uygulanmasına 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina tedbiri uygulanan apartmanda oturan vatandaşların ihtiyaçlarının İzmit Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi.

BİTLİS

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bina ile bir daire karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Altınoluk Mahallesi'nde 2, Esentepe Mahallesi'nde bir, Yenikent Mahallesi'nde bir bina ile bir dairenin geçici süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Söz konusu binalarda yaşayan, iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçıların bu karardan muaf sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dini yüksek ihtisaslarda yüz yüze eğitimler yeniden başlıyor
07 Haziran 2020 13:59		 İstanbul Valiliği, kamu binalarının güçlendirilmesi için ihaleye çıktı
07 Haziran 2020 13:57
Payitaht Abdülhamid ve Şampiyon'un yeni bölümleri başlayacak
07 Haziran 2020 12:08		 Bakan Pakdemirli: 1500 olan denetçi sayımızı 7 bin 4'e çıkardık
07 Haziran 2020 11:53
İlköğretim 1.ve 8.sınıflara aşı aile hekimliklerinde yapılacak
07 Haziran 2020 10:45		 TSK'dan koronavirüs ile mücadelede göz dolduran başarı
07 Haziran 2020 10:08
DSİ'den Riva Deresi açıklaması: Planlar 2015'te İBB'ye gönderildi
07 Haziran 2020 08:58		 İşten çıkarma başladı, kısa fren şart
07 Haziran 2020 07:10
Halk eğitim merkezlerinde maske üretim atağı
06 Haziran 2020 23:55		 Başkentte kafe ve restoranlar denetlendi
06 Haziran 2020 19:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Dini yüksek ihtisaslarda yüz yüze eğitimler yeniden başlıyor13:57 - İstanbul Valiliği, kamu binalarının güçlendirilmesi için ihaleye çıktı13:52 - Sahil Gözetleme Radar Sistemi ilk yazılım paketi teslim edildi13:47 - Bakan Soylu: Türkiye pandemi sürecini en başarılı yöneten ülke13:34 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:30 - Kalp gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor13:24 - Arkadaşları tarafından öldürülüp kayalıklardan atılmış13:15 - Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatıp, öldürenlere 30 bin lira ceza12:59 - O ilde 6 günde 200 yeni vaka12:56 - Kaçak FETÖ'cü Üsteğmen sokağa çıkınca yakalandı
12:33 - Bakan Pekcan: Yatırımcılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız12:23 - Diyarbakır'ın virüs vakası görülmeyen tek ilçesi unvanını kaybetti12:15 - İzmir-Antalya seyahat süresi 3 saate inecek12:11 - Kuyumcular stokları eritmek için 24 taksit istiyor12:08 - Payitaht Abdülhamid ve Şampiyon'un yeni bölümleri başlayacak12:05 - Türk bilim insanı göz hastalıkları alanında 6 buluşa imza attı12:00 - Virüsü 50 günde yenen hasta: Hiçbir hastalığım yoktu11:53 - Bakan Pakdemirli: 1500 olan denetçi sayımızı 7 bin 4'e çıkardık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merdivenden itilen anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Etik Kurul, başkanın lüks villası için inceleme başlattı
Bu ilçenin nüfusu nereden bakarsan o kadar
Meclis Başkanlığı yarışı başlıyor
O ilde 6 günde 200 yeni vaka
Kamu kurumlarının personel politikası çıkmazı
MEB'den yıl sonu işlemlerine dair 19 maddelik yazı
İkinci el otoda mayısta en çok satılanlar belli oldu
Faizlerdeki düşüş sonrasında emlak fiyatları arttı
Türkiye'de hızla artıyor. Koronavirüse göre öldürücülüğü 3 kat fazla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ev fiyatlarındaki büyük artış 2
dondurma 2
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 1
bulduğu 60000 lirayı teslim eden taksiciye 31 tl bahşiş vermek 1
6-7 haziran 2020 sokağa çıkma yasağı 1
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 1
avare 2
taşıyıcı annelik 1
sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım 5
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 542 sağlık personeli alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam