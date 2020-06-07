İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
|07 Haziran 2020 13:34
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KOCAELİ
Kocaeli'de bir apartman karantinaya alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 daireli apartman karantinaya alındı.
İzmit Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki apartmanda 3 farklı dairede oturan ve Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Apartmandaki 10 dairede 38 kişinin ikamet ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İzmit Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından farklı dairelerde bulaş olması nedeniyle vaka sayısında artma riski olduğu değerlendirilmiş ve bulaşın önlenebilmesi için hayati öneme sahip sosyal izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla bugünden itibaren söz konusu apartmanda oturan kişilerin ikinci bir karara kadar ikametlerinde kalmalarının sağlanması, apartmana başkalarının girişine izin verilmemesi ve tam karantina tedbirlerinin uygulanmasına 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince karar verilmiştir."
Açıklamada, karantina tedbiri uygulanan apartmanda oturan vatandaşların ihtiyaçlarının İzmit Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi.
BİTLİS
Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bina ile bir daire karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Altınoluk Mahallesi'nde 2, Esentepe Mahallesi'nde bir, Yenikent Mahallesi'nde bir bina ile bir dairenin geçici süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
Söz konusu binalarda yaşayan, iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçıların bu karardan muaf sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."
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