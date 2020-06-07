Bakan Soylu: Türkiye pandemi sürecini en başarılı yöneten ülke
|07 Haziran 2020 13:47
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İdlib İnsani Yardım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "İdlib meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değildir. Hem bizim yanı başımızda hem dünyanın gözü önünde ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır." dedi.
Soylu, şöyle konuştu:
"Koronavirüs günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir."
"Türkiye göç dalgasının içerisinde süreci başarıyla yönetti"
Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Soylu, şunları kaydetti:
"Türkiye, göç dalgasının içerisinde koronavirüs sürecini başarıyla yönetmiştir. Aldığımız önlemler sayesinde Suriyeli göçmenlerle ilgili virüs anlamında vaka ve bulaşma noktasında herhangi bir tehlike yaşanmamıştır. Kamplarımızda, geri gönderme merkezlerinde, göçmen vatandaşlarımızda herhangi bir tehlike yaşanmamıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Pekcan: Yatırımcılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız
07 Haziran 2020 12:33
|Meclis Başkanlığı yarışı başlıyor
07 Haziran 2020 07:30
|Sağlık Bakanı Koca'dan 'çok fazla normalleşmeyelim' uyarısı
07 Haziran 2020 06:20
|7 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Haziran 2020 00:01
|Bakan Kasapoğlu, 250 kişiye kitap hediye edecek
06 Haziran 2020 23:50
|TBMM Başkanı'ndan teamül tepkilerine yanıt
06 Haziran 2020 23:32
|İletişim Başkanı: 'Antifa'nın gerçek yüzünü gördük
06 Haziran 2020 23:23
|Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı
06 Haziran 2020 23:15
|Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Erzurum Havalimanı' açıklaması
06 Haziran 2020 21:40
|Bugünün verileri açıklandı... Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti
06 Haziran 2020 21:03