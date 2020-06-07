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Sahil Gözetleme Radar Sistemi ilk yazılım paketi teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, radar, elektro-optik ve sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşan "Sahil Gözetleme Radar Sistemi" projesinin ilk yazılım paketinin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.
 07 Haziran 2020 13:52
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Sahil Gözetleme Radar Sistemi ilk yazılım paketi teslim edildi

Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatıldı. Proje sayesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk alanında olan Türk Deniz Karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölgesinde yeterli radar kapsaması sağlayarak, su üstü resminin oluşturulması ve otomatik tanımlama sistemleri, elektro-optik sistemler ve diğer kamu kurumlarının sistemlerinden alınan verilerle tanımlanmış deniz resminin oluşturulması amaçlanıyor.

SGRS Projesi kapsamında, sensörler aracılığıyla elde edilen veriler ile kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen verilerin birlikte etkin bir şekilde kullanımını sağlamak amacı ile Sahil Gözetleme Bilgi Sistemi (SGBS) ve Deniz Bilgi Sistemi (DBS) ağları da oluşturuluyor. SGBS, oluşturulacak merkezler ve Sahil Gözetleme İstasyonları arasında bilgi paylaşımı için kullanılacak. DBS ise sivil/askeri kamu kurumları arasında bilgi paylaşımını hedefliyor.

Sahil Gözetleme Radar Sistemine temel harekat işlevlerini kazandıracak olan ilk yazılım bileşenleri Sahil Güvenlik Komutanlığına 2020 Mayıs ayı içinde başarılı bir şekilde teslim edildi. Teslim edilen Grup-1 paketi, temelde Radar ve Kamera Sensör Kontrol, Video Dağıtım ve Kayıt yeteneklerini içeriyor. Grup-2 ve Grup-3 ile ilave yetenekler kazandırılması planlanıyor.

SGRS Projesinde yazılım bileşenleri yerli ve milli olarak HAVELSAN A.Ş. tarafından geliştirilirken, radar ve elektro-optik sistemler ASELSAN tarafından üretildi.
İhlas Haber Ajansı
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