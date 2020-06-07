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Dini yüksek ihtisaslarda yüz yüze eğitimler yeniden başlıyor

Müftü ve vaizlerin yetiştirildiği Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 10 dini yüksek ihtisas merkezindeki kurslarda 8 Haziran'dan itibaren yeniden yüz yüze eğitime geçiliyor
 07 Haziran 2020 13:59
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Dini yüksek ihtisaslarda yüz yüze eğitimler yeniden başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 10 dini yüksek ihtisas merkezindeki kurslarda 8 Haziran'dan itibaren yeniden yüz yüze eğitime geçiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitime geçilen Kur'an kursları ve tüm diğer eğitim programlarında normalleşme süreciyle birlikte yüz yüze eğitimler yeniden başlayacak.

Bu kapsamda, 31 Mart tarihinden sonra uzaktan eğitimle dijital medya uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen müftü ve vaizlerin yetiştirildiği dini yüksek ihtisas merkezlerindeki eğitimler, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 8 Haziran'dan itibaren yeniden yüze yüze gerçekleştirilecek.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan uygulama esasları kapsamında, dersler konferans, seminer veya çalıştay salonlarında sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılacak.

Salonların yetersiz olması halinde sınıflar sosyal mesafe kurallarına uygun sayıda oluşturularak ders yapılması sağlanacak. Dersler 40, teneffüsler 10 dakika olarak düzenlenecek ve ders aralarında sınıfların yeterince havalandırılması sağlanacak.

Dini Yüksek İhtisas merkezleri, eğitim öncesi dezenfekte edilecek ve uygun olan yerlere dezenfektanlar konulacak. Sınıf, yatakhane, yemekhane ve diğer ortak kullanım alanlarında maske takılacak, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat gösterilecek ve sınıflar bu kurallar doğrultusunda düzenlenecek. Kullanılan maske ve eldivenlerin atılması için tıbbı atık kutuları bulundurulacak.

Merkezlerde mutlaka ateş ölçer bulundurulacak ve girişte kursiyerlerin ateş ölçümü yapılacak. Binalardaki klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak bina içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacak. Yurt ve pansiyon bölümlerinin temizliğine dikkat edilecek, kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler dezenfekte edilecek.

Sağlık Bakanlığınca salgına karşı belirlenen 14 kuralın yer aldığı afişler, kursiyerlerin görebileceği yerlere asılacak. Sürecin takibi ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesinde müdürlükler gerekli tüm tedbirleri alacak.

Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile valilik ve mahalli idarelerin pandemi konusunda aldığı diğer tedbirlerin uygulanmasına dikkat edilecek.

- Yüz yüze eğitimler 5 hafta sürecek

Halen 79 kadın ve 479 erkek personel ile 79'u yabancı uyruklu misafir öğrenci olmak üzere toplam 637 kursiyerin eğitim aldığı ihtisas merkezlerinde yüz yüze eğitim 5 hafta sürecek.

20-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan dönem sonu, hazırlık bitirme ve ihtisasa geçiş sınavlarıyla 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erecek.

Öte yandan, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ihtisas kurslarında 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin 7 Eylül tarihinde başlatılması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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