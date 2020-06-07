Zonguldak -Ankara karayolunda iki araç çarpıştı: 10 yaşındaki çocuk öldü
|07 Haziran 2020 14:59
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Zonguldak -Ankara karayolunda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolu 9. kilometresinde meydana geldi. Zonguldak'tan Çaycuma istikametine giden Cihan A. idaresindeki 67 AH 332 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hanife Y. idaresindeki 67 ED 414 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Kazada panelvan aracın sürücüsü Hanife Y. ile diğer aracın sürücüsü Cihan A. ve eşi İlkay A. ile çocukları Umut A. ve Eymen A. araçta sıkıştı.10 yaşındaki Eymen olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ile BEÜ Sağlık Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Küçük Eymen'in cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma yürütülen yolun tamamlanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.
Tek şeride düşen yolda geçen Şubat ayında aynı yerde meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
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