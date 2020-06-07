Termometreler 47 dereceyi gösterdi, yaşlılar sokağa çıkmadı
|07 Haziran 2020 15:11
|Yazdır
Adana'da hava sıcaklığı 39 derece ölçülürken, termometreler 47 dereceyi gösterdi. Bugün izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmadı.
Yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları 21 Mart'tan itibaren kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara bugün saat 14.00 ile 20.00 arasında izin verildi. Ancak bugün Türkiye'yi Basra Körfezinden gelen sıcak hava dalgasının etkilemesinden dolayı hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıktı.
Adana'da da meteoroloji verilerine göre gölgede hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 39 derece ölçülürken, termometreler ise 47 dereceyi gösterdi. Bu nedenle saat 14.00'ü gösterdiğinde az sayıda 65 yaş üstü vatandaş sokağa çıktı. Atatürk Parkına gelen vatandaşlar havanın çok sıcak olduğunu bu nedenle biraz dinlenip eve gideceklerini söyledi. Bir yaşlı vatandaş ise daha fazla izin isteyerek, "Bizim de ASKİ'de PTT'de bankada işimiz var. Bu nedenle bize hafta içi de izin versinler. Bu işlerimizi halledelim" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|GATA'da 43 gündür tedavi gören asker şehit oldu
07 Haziran 2020 17:00
|Oto pazarına koronavirüs baskını...5 dakika içinde dağıldılar
07 Haziran 2020 16:19
|Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde koronavirüs alarmı
07 Haziran 2020 16:12
|Karpuzlu trafik magandası yakalandı, bin 360 TL ceza yedi
07 Haziran 2020 15:35
|Otomobiliyle drift atan sürücüye 7 bin 369 lira para ceza
07 Haziran 2020 15:27
|Sağlık Turizminde hedef dünyada ilk 3
07 Haziran 2020 14:57
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar beş yaşında
07 Haziran 2020 14:44
|Ev sahibi olabilmek için 2 gün önceden sıraya girdiler
07 Haziran 2020 14:18
|İzmir-Antalya seyahat süresi 3 saate inecek
07 Haziran 2020 12:15
|Virüsü 50 günde yenen hasta: Hiçbir hastalığım yoktu
07 Haziran 2020 12:00