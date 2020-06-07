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Turizmde yurt dışından rezervasyon hareketliliği başladı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Özden, "Dünya normalleştikçe, insanlar bu korkuyu attıkça yeni rezervasyonlar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Şu anda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Balkan ülkelerinden rezervasyonlar geliyor." dedi.
 07 Haziran 2020 15:44
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Turizmde yurt dışından rezervasyon hareketliliği başladı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Taceddin Özden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünyanın yavaş yavaş normalleşmesiyle birlikte turizmde yeni rezervasyonların gelmeye başladığını, temmuz ayında yüzde 70 doluluk hedeflendiğini söyledi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'deki otellerin Kültür ve Turizm Bakanlığının sağlık turizmi sertifikasına göre hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

Ülke genelindeki otellerin yoğun bir hazırlık sürecinde olduğuna dikkati çeken Özden, işletmelerin açılış moduna girdiğini, gelecek yerli ve yabancı misafirleri ağırlamak için hazır olduklarını ifade etti.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla tatillerini yapabileceğini bildiren Özden, "Onların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde tatillerini geçirmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Zaten oteller, yıllardır sağlık ve hijyen kurallarına uygun çalışmalar yapan, gıda mühendisleri çalıştıran kurumlardı. Dolayısıyla bu durumda en deneyimli ve en hazırlıklı sektör, oteller oldu. Bu sürecin bizim için gayet rahat geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Konaklayacak kişilere otel girişlerinde ateş ölçümü yapacaklarını ve bunların kayıtlarını tutacaklarını anlatan Özden, "Sosyal mesafe uyarısı her yerde olacak. 1,5 metrelik sosyal mesafe, havuzda, plajda ve restoranlarda olacak. Personelimizin de bütün kayıtları tutuluyor. İşe başlamadan önceki sağlık geçmişlerine bakıyoruz. Düzenli şekilde takip edilecek. Denetimleri de düzenli olarak yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yakın iş birliği içerisinde tesisleri hazırladıklarını vurgulayan Özden, pandemi dolayısıyla personelin de eğitim aldığını dile getirdi.

"Yeni rezervasyonlar yavaş yavaş gelmeye başladı"

Yurt dışından sezon öncesi yapılan rezervasyonlar içinde temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında iptallerin az olduğunu belirten Özden, şöyle devam etti:

"Dünya normalleştikçe, insanlar bu korkuyu attıkça yeni rezervasyonlar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Temmuz ayından itibaren rezervasyonlarda bir hareketlenme başlar. Ağustos, eylül ve ekim aylarında artarak devam eder. Nisan ve mayıs ayında gelemeyenlerin bir kısmı, bir sonraki seneye aktardılar. Bir kısmı da bu yılın temmuz ve ağustos ayına ertelediler. Şu anda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Balkan ülkelerinden rezervasyonlar geliyor. Şöyle bir avantajımız var; temmuz ayında hızlı bir normalleşme olursa bu ay ve ağustos yüksek sezonlar olacak. Otellerin dolu, fiyatların yüksek olduğu ve otellerin iyi para kazandığı dönemler. Kayıpların birçoğunun bu dönemde kapatılabileceğini düşünüyoruz. Tabii birçok kaybımız oldu. Bunu bu sene kapatmamız mümkün değil. Temmuz ayında yüzde 70'lik bir doluluğun iyi bir başlangıç olabileceğini düşünüyorum."

Özden, otellerin sosyal mesafeye göre kapasitelerini belirleyeceklerini, işletmenin yeteri kadar kullanabileceği alan varsa yüzde 100 kapasiteyle sezonu geçirebileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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