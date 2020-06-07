Kuşadası ve Didim plajlarında yoğunluk
|07 Haziran 2020 16:23
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Ege Bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi sahillerinde yoğunluk oluştu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahillerde kısıtlamanın kaldırılmasının ardından ilk hafta sonunda vatandaşlar, plajlara akın etti.
Kuşadası ilçesinde Sevgi Plajı ve Kadınlar Denizi Plajında ailelerin genel olarak sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdukları ancak maske kullanma tedbirine çoğunlukla uyulmadığı gözlendi.
Kentin önemli noktalarından Davutlar Mahallesinde de uzun araç kuyrukları oluştu.
Didim ilçesinde ise Altınkum Plajında çok sayıda vatandaşın denize girdiği görüldü.
Öte yandan sahillerde devriye görevi yapan polis ekipleri, sokağa çıkmaları kısıtlanmasına rağmen çocuklarıyla plaja gelen aileleri ve tedbirlere uymayanları uyardı.
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