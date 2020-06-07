Cem Yılmaz'ın erişim engelleme talebi kabul edildi
|07 Haziran 2020 16:25
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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti geçtiğimiz gün havuzdayken çekildiği görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken görüntülenen Yılmaz, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Yılmaz, evinin yolunun uzak olduğunu, evin görülebileceği alanın ağaçlarla kaplı olduğunu belirtip kendisini görüntüleyen magazincilerin ağaçların arasına düzenek kurup, tele objektif kamera ile gizlice neredeyse çıplak denilebilecek görüntülerini çektiğini ifade etti. Ünlü komedyen bu görüntülerin alenileştirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Yılmaz'ın suç duyurusunun ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Serenay Sarıkaya ile birlikte bikinili fotoğraflarının sosyal medyadan kaldırılmasını talep etti.
MAHKEME KARARINI PAYLAŞTI
Twitter hesabından mahkeme kararını paylaşan komedyen Cem Yılmaz, mahkeme heyeti tarafından erişim engelleme kararı verildiğini şu sözlerle takipçilerine duyurdu:
"Israrla, ev gözetleme konusunu olağanlaştırma çabanızı anlıyorum. Mahkeme kararını 'magazin' sayfaları, sosyal medya hesapları 'talebi reddedildi' diye vermiş. Bu çocukça şeyi niye yapıyorsunuz? Açık bir Türkçe ile yazıyor aşağıda. İnsanların evini gözetleyemezsiniz."
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