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Mehmet Ali Erbil: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı

Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi gören, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, tedavisine evinde devam ediyor.
 07 Haziran 2020 16:30
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Mehmet Ali Erbil: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı

Ünlü sanatçı, yaşadıklarını anlatırken, "Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı" dedi.

Nükseden Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle önce hastanede tedavi gören, ardından evinde tedavisine devam edilen Mehmet Ali Erbil, oyuncu Tolga Yüce ve sanatçı arkadaşı Ercan Avşar'la doğum günü için bir araya geldi.

Salgın sürecini nasıl geçirdiğini Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'na anlatan Erbil, corona virüs nedeniyle kızlarını ve torununu göremediğini, onları çok özlediğini dile getirerek, "Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı. Bu süreçte sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı" dedi.

Salgın sürecini evinde geçiren ve kimseyle görüşmeyen 63 yaşındaki şovmen, haftalardır görmediğim çocuklarım ve torunumu çok özledim. Onlara bir kez sarılsam başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı. Erbil, sözlerine şöyle devam etti:

"Haftada iki gün ilaç yüklemesi yapılıyor. Bu işlem 24 saatten fazla sürüyor. Bu süreç beni çok yoruyor. Evde fizik tedavi yapıyoruz. Günlerim çok yorucu geçiyor. Ayrıca çok garip ama en fazla iş teklifini sesimin bile çıkmadığı hastalık döneminde aldım."
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