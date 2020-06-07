Mehmet Ali Erbil: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
|07 Haziran 2020 16:30
|Yazdır
Ünlü sanatçı, yaşadıklarını anlatırken, "Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı" dedi.
Nükseden Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle önce hastanede tedavi gören, ardından evinde tedavisine devam edilen Mehmet Ali Erbil, oyuncu Tolga Yüce ve sanatçı arkadaşı Ercan Avşar'la doğum günü için bir araya geldi.
Salgın sürecini nasıl geçirdiğini Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'na anlatan Erbil, corona virüs nedeniyle kızlarını ve torununu göremediğini, onları çok özlediğini dile getirerek, "Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı. Bu süreçte sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı" dedi.
Salgın sürecini evinde geçiren ve kimseyle görüşmeyen 63 yaşındaki şovmen, haftalardır görmediğim çocuklarım ve torunumu çok özledim. Onlara bir kez sarılsam başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı. Erbil, sözlerine şöyle devam etti:
"Haftada iki gün ilaç yüklemesi yapılıyor. Bu işlem 24 saatten fazla sürüyor. Bu süreç beni çok yoruyor. Evde fizik tedavi yapıyoruz. Günlerim çok yorucu geçiyor. Ayrıca çok garip ama en fazla iş teklifini sesimin bile çıkmadığı hastalık döneminde aldım."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cem Yılmaz'ın erişim engelleme talebi kabul edildi
07 Haziran 2020 16:25
|1 milyon takipçisi olan fenomenin hesabı askıya alındı
07 Haziran 2020 15:25
|Acun Ilıcalı kolunda milyonluk servet taşıyor!
06 Haziran 2020 22:08
|Nusret: Virüs çıkınca ülkeme döndüm, Türkiye sağlıkta çok iyi
03 Haziran 2020 01:54
|Leyla ile Mecnun yeniden izleyiciyle buluşuyor
02 Haziran 2020 13:06
|Acun Ilıcalı: İleride bir parti kuracağım, adı da sloganı da belli!
31 Mayıs 2020 09:52
|Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol olacak
30 Mayıs 2020 22:43
|Mehmet Çilingiroğlu'ndan Canan Karatay'a: Eğer yüreğiniz varsa!
30 Mayıs 2020 14:02
|Bakan Selçuk'tan kreşlerin açılmasına tepki gösteren Berna Laçin'e yanıt
29 Mayıs 2020 13:35
|Rasim Ozan Kütahyalı çılgına döndü: Ona cehennemi yaşatacağım!
29 Mayıs 2020 08:25