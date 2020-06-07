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Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

İçişleri: Tunceli'nin Ovacık kırsalında 31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği belirlendi.
 07 Haziran 2020 16:39
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Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla 31 Mayıs'ta Ovacık kırsalında hava destekli operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla ölü ele geçirilmişti. Devam eden operasyonda bugünkü arama-tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Böylelikle Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir.

Teröristlerle 2 M-16 piyade tüfeği, bir AK-47 piyade tüfeği, 3 el bombası, bir büyük telsizle çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi."
Anadolu Ajansı
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