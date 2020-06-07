Ömer Çelik: Camiye Bizans bayrağı asılmasını kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.
|07 Haziran 2020 17:03
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.
AK Parti'li Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler" dedi.
Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz.Ömer Çelik (@omerrcelik) June 7, 2020
Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler... pic.twitter.com/lW1JXwQ82M
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