Hasta yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
|07 Haziran 2020 17:13
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Diyarbakır'da dün gece saatlerinde pediatri yoğun bakımda lenfoma tanısıyla yatan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun hayatını kaybettiği haberini alan yakınları, sağlık çalışanlarına saldırarak hastaneyi savaş alanına çevirdi.
Olay, Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pediatri yoğun bakımda lenfoma tanısıyla yatan 4 yaşındaki M.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.Ö.'nün hayatını kaybettiği haberini alan yakınları, sinir krizleri geçirerek sağlık çalışanlarına saldırıp hastaneyi savaş alanına çevirdi. Haber verilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Hastane dışına çıkarılan aile cenazeyi almamakta direnirken, hastane dışından sağlık çalışanlarının bulunduğu acil kısmına cam şişe fırlattı.
Güvenlik güçleri saldırganları hastanenin dışına çıkarırken, hastanenin Müdür Yardımcısı Ömer Sürer'in ve ekip komiserinin ikna çabalarıyla yakınları cenazeyi almayı kabul etti.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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