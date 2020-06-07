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Dijital ortamda mezarlıklara ulaşmak artık daha kolay

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mezar yeri ve konumlarına daha kolay ulaşmalarını sağlayan "Mezarlık Bilgi Sistem Uygulaması"nı güncelledi. Başkentliler, kabir sorgulamasına artık daha kolay ulaşabilecek.
 07 Haziran 2020 17:35
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Dijital ortamda mezarlıklara ulaşmak artık daha kolay

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Daire Başkanlığının çalışmasıyla vatandaşlar artık kabir sorgulamasına daha basit bir sistemle, konum simülasyonları ile birlikte web ve mobil servisler üzerinden artık daha kolay ulaşabilecek.

MEBİS uygulamasına "https://mebis.ankara.bel.tr" adresinden ulaşılabilecek. Vatandaşlar uygulama üzerinden mezarlık seçimi ile isteğe bağlı olarak ''ad, soyad, baba adı, ada, parsel'' bilgilerinden birini kullanarak sorgulama yapabilecek.

Sonuç ekranından ise kabir yerini görmek için "haritada göster" butonu tıklanarak, mevcut konumdan kabre kadar yol tarifine ulaşılabilecek.

Ayrıca rota ve mezarlık konumu bilgileri bilgisayar yazıcısı için "PDF" formatına dönüştürülebilecek.
Anadolu Ajansı
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