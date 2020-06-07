Dijital ortamda mezarlıklara ulaşmak artık daha kolay
Ankara Büyükşehir Belediyesi, mezar yeri ve konumlarına daha kolay ulaşmalarını sağlayan "Mezarlık Bilgi Sistem Uygulaması"nı güncelledi. Başkentliler, kabir sorgulamasına artık daha kolay ulaşabilecek.
|07 Haziran 2020 17:35
|Yazdır
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Daire Başkanlığının çalışmasıyla vatandaşlar artık kabir sorgulamasına daha basit bir sistemle, konum simülasyonları ile birlikte web ve mobil servisler üzerinden artık daha kolay ulaşabilecek.
MEBİS uygulamasına "https://mebis.ankara.bel.tr" adresinden ulaşılabilecek. Vatandaşlar uygulama üzerinden mezarlık seçimi ile isteğe bağlı olarak ''ad, soyad, baba adı, ada, parsel'' bilgilerinden birini kullanarak sorgulama yapabilecek.
Sonuç ekranından ise kabir yerini görmek için "haritada göster" butonu tıklanarak, mevcut konumdan kabre kadar yol tarifine ulaşılabilecek.
Ayrıca rota ve mezarlık konumu bilgileri bilgisayar yazıcısı için "PDF" formatına dönüştürülebilecek.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, İDÜ Tıp'a bağlandı
07 Haziran 2020 18:55
|Galata Kulesi'ndeki kafeterya ve restoran kaldırılıyor
07 Haziran 2020 15:39
|Birliklere yeni katılan askerlere sıkı koronavirüs kontrolü
07 Haziran 2020 15:31
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
07 Haziran 2020 14:45
|Dini yüksek ihtisaslarda yüz yüze eğitimler yeniden başlıyor
07 Haziran 2020 13:59
|İstanbul Valiliği, kamu binalarının güçlendirilmesi için ihaleye çıktı
07 Haziran 2020 13:57
|Payitaht Abdülhamid ve Şampiyon'un yeni bölümleri başlayacak
07 Haziran 2020 12:08
|Bakan Pakdemirli: 1500 olan denetçi sayımızı 7 bin 4'e çıkardık
07 Haziran 2020 11:53
|İlköğretim 1.ve 8.sınıflara aşı aile hekimliklerinde yapılacak
07 Haziran 2020 10:45
|TSK'dan koronavirüs ile mücadelede göz dolduran başarı
07 Haziran 2020 10:08