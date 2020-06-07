İbrahim Kalın: İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.
|07 Haziran 2020 17:50
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti:
"Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez."
Kıbrıs Limasoldaki Köprülü Camisinin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnakadaki Tuzla Camisinin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz.Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 7, 2020
İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez.
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