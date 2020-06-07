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Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular denize girerek serinledi

İstanbullular, kısıtlama kararının kaldırılmasının ardından dışarıda geçirdikleri ilk pazar gününde, denize girdi, piknik yaptı - Salgın nedeniyle tüm giriş-çıkış kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Adalar da hareketli günlerine geri döndü
 07 Haziran 2020 18:07
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Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular denize girerek serinledi

İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararının kaldırılmasının ardından dışarıda geçirdikleri ilk pazar gününde deniz kenarlarına akın etti.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun bir süredir hafta sonları evlerinde vakit geçiren İstanbullular, normal hayata dönüşün ilk adımlarının atıldığı bu hafta itibarıyla hafta sonu keyfi için deniz kenarlarını tercih etti.

Havaların da ısınmasını fırsat bilen İstanbullular, Avrupa Yakası'nda denize girmek ve piknik yapmak için Büyükçekmece ve Silivri sahillerine gitti.

Bazı vatandaşlar denize girerek serinledi, güneşlendi ve stres attı, bazıları da piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

Sahillere gitmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle D-100 Karayolunun bazı bölgelerinde araç trafiği gözlendi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm giriş-çıkış kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Adalar da hareketli günlerine geri döndü.

Bazı vatandaşlar Adalar'da bisiklet turu yaparken, bazıları da güzel havayı fırsat bilerek yürüyüş yaptı.

Anadolu Ajansı
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