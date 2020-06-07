Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden kişi tutuklandı
|07 Haziran 2020 18:14
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Kartal'da boşanma aşamasında olduğu eşine parkta konuştukları sırada fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, "kasten nitelikli yaralama" suçundan tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün Kartal'da mağdur D.E'nin boşanma aşamasında olduğu eşi E.E. tarafından parkta konuştukları esnada fiziksel şiddete maruz bırakıldığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında mağdurun beyanı alınarak adli raporun temin edildiği kaydedilen açıklamada, şüpheli E.E'nin aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.
Açıklamada, toplanan delillere göre üzerine atılı eylemleri gerçekleştirdiği yönünde kuvvetli şüphe bulunan E.E'nin savcılıktaki ifadesine müteakipsevk edildiği İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten nitelikli yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
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