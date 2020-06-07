O şehirde koronavirüs testi pozitif olan ilk hasta vefat etti

ETİK KURUL, BAŞKANIN LÜKS VİLLASI İÇİN İNCELEME BAŞLATTI Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 60 bin lira kira ve 7 bin lira aidatla ultra lüks villa kiralayan ve eşine aldığı yaklaşık 2 milyon TL'lik ciple gündem olan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında inceleme başlattı.