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O şehirde koronavirüs testi pozitif olan ilk hasta vefat etti

Iğdır'da koronavirüs testi pozitif olan ve yoğun bakımda tedavi gören 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.
 07 Haziran 2020 18:18
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O şehirde koronavirüs testi pozitif olan ilk hasta vefat etti

Iğdır'da korona virüs testi pozitif olan ve yoğun bakımda tedavi gören 85 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, korona virüs testi pozitif olan bir hasta, Akciğer aspirasyon pnömonisi sebebiyle, Iğdır Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Korona virüs testi pozitif olan ve Akciğer aspirasyon pnömonisi sebebiyle yoğun bakımda yatan 85 yaşındaki hasta, tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Iğdır'da korona virüs testi pozitif olan 85 yaşındaki ilk hasta hayatını kaybederken, vaka sayısının ise 18 olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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