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Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
|07 Haziran 2020 18:23
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi tarafından yapılan araştırmada sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımların 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçunu oluşturduğu tespit edilen F.K. isimli şahıs Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bir adreste yakalandı. Şüpheli şahsın ifadesi alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.
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