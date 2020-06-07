Bakan Soylu'dan duygu dolu İdlib paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından bölgede yaptığı gözlemlerle ilgili paylaşımda bulundu.
|07 Haziran 2020 18:28
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından bölgede yaptığı gözlemlerle ilgili paylaşımda bulundu.
Soylu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib'de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm. Onlar da insan biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce. Allah'ım iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun."
Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib'de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm...Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 7, 2020
Onlar da insan, biz de insan.
Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce...
Allah'ım, iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı Milletimizin bir ferdiyim.
Şükürler olsun...
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