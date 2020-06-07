Erdoğan'dan 'Ankara'da mesaiye devam' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
|07 Haziran 2020 18:33
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ankara'da çalışmalarına devam ettiğini belirten fotoğraflar paylaştı.
Erdoğan, Twitter hesabından "Ankara'da mesaiye devam" notuyla yaptığı paylaşımda 4 kare fotoğrafa yer verdi.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı ve yürürken çekilmiş fotoğrafları kullanıldı.
Ankara'da mesaiye devam... pic.twitter.com/jfxnq3gfb8Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2020
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