Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, İDÜ Tıp'a bağlandı
|07 Haziran 2020 18:55
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İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Sağlık Bakanlığı ile Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinin ortak kullanımını içeren afiliasyon protokolünü imzaladıklarını bildirdi.
Prof. Dr. Tunçsiper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin tıp fakültesinde 250 öğrencinin eğitim gördüğünü, üniversite olarak yeni tip koronavirüs sürecinde rüştünü ispat eden Türk sağlık sisteminin gücüne güç katmak istediklerini belirtti.
Bu kapsamda Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi ile güç birliği yapma niyetiyle yola çıktıklarını, kurumlar arası iş birliğini içeren bağlantıyla ilgili süreci tamamladıklarını ifade eden Tunçsiper, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven'in katılımıyla protokolü imzaladıklarını kaydetti.
Protokolle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinin artık üniversitenin eğitim ve araştırma hastanesi olduğuna işaret eden Tunçsiper, "Tıp fakültesinde görevli öğretim üyelerimiz burada hem ögrencilerimizi eğitecek hem de hastalarımıza şifa dağıtacak. Öğrencilerimiz eğitimlerini ve stajlarını buraya tamamlayacak. Hem kentimiz hem de vatandaşlarımız için çok önemli bir çalışma oldu." diye konuştu.
Tunçsiper, üniversitelerine bu imkanın saglanması nedeniyle Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan, Saglık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yuksekogretim Kurulu Baskanı Prof. Dr. Yekta Sarac'a teşekkür etti.
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