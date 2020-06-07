İçişleri Bakanı Soylu İdlib'deki briket evleri inceledi
|07 Haziran 2020 20:40
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için yapılan briket evlerde incelemede bulundu.
Soylu, Hatay'da katıldığı İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'e gitti.
AFAD öncülüğünde, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için burada yapılan briket evleri inceleyen Soylu, insani yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bakan Soylu'ya Hatay Valisi Rahmi Doğan, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz da eşlik etti.
"Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib'de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm"
Bakan Soylu, İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından bölgede yaptığı gözlemlerle ilgili Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib'de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm. Onlar da insan biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce. Allah'ım iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun."
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