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Rus çift 'izole düğün' için Antalya'yı tercih etti

Belek Turizm Merkezinde lüks bir otelin üç villasını kiralayan Rus çift, Kovid-19 nedeniyle ülkelerinde yapamadıkları düğünü ağustosta Antalya'da gerçekleştirmeyi planlıyor.
 07 Haziran 2020 20:46
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Rus çift 'izole düğün' için Antalya'yı tercih etti

Antalya'da, lüks oteller verdikleri tatil hizmetinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen düğünlerini yapmak isteyen Rus çiftlerin de ilgisini çekiyor.

Geçen yıl 15 milyon 644 bin 108 yabancı turistin ağırlandığı turizmin başkenti Antalya'da, Kovid-19 salgınına yönelik normalleşme sürecinin başlamasıyla iç pazardaki turizm hareketliliği artıyor.

Özellikle son yıllarda 3 gün 3 gece süren, binlerce davetlinin katıldığı, tırlarla baharat ve uçaklarla aşçıların taşındığı milyon dolarlık Hint düğünlerinin gözdesi haline gelen Antalya'ya, Rus çiftler de tatilin yanı sıra düğün için de ilgi gösteriyor.

İzole bir düğün yapmak isteyen çiftler, otellerle irtibat kurmaya başladı.

Belek Turizm Merkezinde lüks bir otelin üç villasını kiralayan Rus çift, Kovid-19 nedeniyle ülkelerinde yapamadıkları düğünü ağustosta Antalya'da gerçekleştirmeyi planlıyor.

Rus çiftin düğünü için çalışma başlatan otel yönetimi, tesisin farklı bölümlerinde prodüksiyon çekimlerini tamamladı.

"Düğün için talepler gelmeye başladı"

Otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da her türlü düğünün yapılabildiğini söyledi.

Özellikle Hint düğünleri için Antalya'nın Türkiye'de gözde şehirler arasında yer aldığını vurgulayan Kızıldağ, "Kovid-19 sürecinde özellikle düğünlerini iptal eden ve daha küçük ölçekli düğün yapmak isteyen bazı misafirlerden talepler gelmeye başladı. Aile içerisinde düğünlerini yapıp hem balayı hem de tatili burada geçirmek isteyenler için konsept oluştu." dedi.

Kızıldağ, çiftin, ertelenen düğünlerini 40 kişilik aile yakınıyla otellerinde gerçekleştireceğini belirterek, düğün içi ön provaların yapıldığını aktardı.

Tesisin farklı bölümlerinde düğün çekimi için alternatif sunduklarını anlatan Kızıldağ, şunları kaydetti:

"Düğün için firmalardan da talepler geliyor. Biz de hazırlıklarımızı yaptık, prodüksiyon çekimleri tamamlandı. Rusya'dan gelecek çift, daha izole bir düğün için özellikle villalarımızı talep etti. Pandemi nedeniyle ertelenen hayallerini, Antalya'da gerçekleştirecekler. Düğünün ardından hem balayı hem tatili burada yapacaklar. Artık düğünler için de villa gibi daha özel yerler tercih ediliyor. Düğün yapmak isteyen başka çiftlerle de görüşme halindeyiz."

"Salgın sürecinde Türkiye'de olduğum için şanslıydım"

Düğün hazırlıkları kapsamında prodüksiyon çekimlerinde model olarak yer alan Katerina Beltyukova, beş yıldır yaşadığı Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi.

Salgın sürecinde Türkiye'de her türlü tedbir alındığı için rahat olduklarına dikkati çeken Beltyukova, "Salgın sürecinde Türkiye'de olduğum için şanslıydım. Rusya'daki arkadaşlarım bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyor, sürekli bana soruyorlar. Uçuşların başlamasını bekliyorlar. Türkiye'nin hazır olduğunu, otellerinin çok iyi, hijyenik olduğunu söylüyorum. Herkes Türkiye'de tatil yapmak istiyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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