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Başkan Tunç Soyer'den İzmir'deki o manzara sonrası uyarı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan gençlerin sosyal mesafe çemberinin dışında yer aldığı fotoğrafla ilgili gençlere uyarı yaparak fiziki mesafenin korunması ve çember içinde oturulması çağrısı yaptı.
 07 Haziran 2020 21:05
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Başkan Tunç Soyer'den İzmir'deki o manzara sonrası uyarı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan gençlerin sosyal mesafe çemberinin dışında yer aldığı fotoğrafla ilgili gençlere uyarı yaparak fiziki mesafenin korunması ve çember içinde oturulması çağrısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda korona virüs önlemleri kapsamında Kordon Boyu'nda yer alan çimlerin üzerine soysal mesafeyi korumak amacıyla 2.5 metrelik aralıklarla 4 metre çapında çemberler çizdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu çemberler için Yazar Murathan Mungan'ın 'Ya dışındasındır çemberin ya da içinde yer alacaksın.' sözünü paylaşarak fiziki mesafeyi koruma çağrısı yapmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta çimlerde oturan vatandaşların çemberin dışında oturduğu ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde yer alan bu konu için Başkan Tunç Soyer de kayıtsız kalamadı.

Soyer'den gençlere fiziki mesafeli çember uyarısı

Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Soyer, gençleri uyardı. Soyer, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

"Sevgili gençler, 'Ya dışındasındır çemberin, ya da içinde yer alacaksın' derken yanlış anlaşıldık sanırım. Dışına değil içine oturun diye çizdik çemberi. Fiziki mesafeyi korumak için çemberin içine alalım sizi . Lütfen!"
İhlas Haber Ajansı
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