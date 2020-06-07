Görüntüler İstanbul'dan... nargile içip güneşlenerek geçirdiler
|07 Haziran 2020 21:48
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Güzel havayı fırsat bilerek Şişli Maçka Parkı'na gelen vatandaşların bir kısmı piknik yaparken, kimisi çimlerde oturdu. Koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan nargile kafelere gidemeyen gençler kendi nargilelerini hazırlayarak Maçka Parkı'na geldi. Nargile içerek arkadaş gruplarıyla sohbet edenlerin, başka gruplarla sosyal mesafeyi koruduğu gözlendi.
SOSYAL MESAFE KURALINA UYUP MASKE TAKMAYI İHMAL ETMESİNLER
Annesiyle Maçka Parkı'na gelen Vedat Tomur isimli genç, "Bağcılar'dan dolaşa dolaşa annemle birlikte Maçka Parkı'na geldik. Üç aydır koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmıyoruz. Evde dura dura biraz bunalmıştık. Sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak havalar güzelken çıktık" ifadelerini kullandı.
ÜSTLERİNİ ÇIKARIP GÜNEŞLENDİLER
Hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığı gün ortasında sıcaktan bunalan kimi vatandaşların üstlerini çıkararak güneşlendiği anlar kameralara yansıdı.
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