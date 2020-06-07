Bakan Koca uyardı, onlar kurallara uymadan balık tuttu
|07 Haziran 2020 21:58
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarıda bulunmasına rağmen Galata Köprüsü'ndeki balıkçıların davranışı değişmedi. Bugün de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan balıkçıların durumu drone ile havadan görüntülendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme süreci sonrası sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan balıkçılara dün gece Twitter hesabı üzerinden uyarıda bulunmuştu. Bakan Koca, Galata Köprüsü'ndeki balıkçıların sosyal mesafe ve maske kullanımını gerçekleştirmedikleri için virüs kapabileceklerinden bahsetti ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ancak bugün akşam saatlerinde, Galata Köprüsü'ndeki balıkçıların sosyal mesafe ve maske konusundaki kurallara yine uymadığı görüldü. Yoğun olan Galata Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.
"Maskeden ziyade mesafeye uyulmuyor"
Kurallara uymadığını söyleyen Fuat Yıldırım, "3 aydır gelemiyorduk. Normalleşince bizde geldik balık tutmaya çalışıyoruz. Dikkat ediyoruz köprünün başı daha kalabalık insanlar dikkat etmiyor. Maskeden ziyade mesafeye uyulmuyor. Bu aralıkların her birinde bir kişi olmalı ama maalesef iki üç kişi görüyoruz" dedi.
"Maskesiz gezen insanlar çok ama biz kurallara uymaya çalışıyoruz"
Tedbirlerini aldığını belirten Volkan Türkmen, "En azından evde kalmıyoruz artık. Maskesiz gezen insanlar çok ama biz kurallara uymaya çalışıyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu.
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