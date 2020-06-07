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112 yaşındaki Güllü ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Kocaeli'de yaşayan ve geçen ay Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 65 yaş ve üzerine gönderilen hediye paketi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu çeken Güllü Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a Erdoğan'ı görme isteğini iletti.
 07 Haziran 2020 22:04
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112 yaşındaki Güllü ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 112 yaşındaki Güllü Kaya, büyük sevgi beslediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda geçen ay 65 yaş ve üzerine gönderilen hediye paketi için, çocukları tarafından çekilen videoyla Erdoğan'a teşekkür eden Güllü Kaya'nın evine ziyarette bulundu.

Buradaki sohbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür eden Güllü nine, Kocaeli'ye geldiğinde kendisiyle görüşmek istediğini belirtti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş, yaptığı açıklamada, her eserin yanında asıl önemli olanın, gönüllere girmek olduğunu dile getirdi.

"Her eserin yanında vatandaşımızın gönlünde kalmanın önemini bilerek çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bunun en güzel örneği olduğunu belirten Ellibeş, "Bizler de koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerin hafifletilmesinden sonra eski tempomuza geri dönerek ilçe ziyaretlerimize başladık. Gittiğimiz her ilçede vatandaşlarımızla bir araya gelip, dertlerini, sorunlarını dinliyoruz. Taziye ziyaretlerinde, hasta ziyaretlerinde bulunuyoruz." dedi.

Türkiye'nin ve Kocaeli'nin son 18 yılda çok büyük eserler kazandığını vurgulayan Ellibeş, "Yollar, hastaneler, okullar, barajlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bütün bunlar milletimizin daha modern bir hayat yaşaması için. Bunları yaparken aramızdaki gönül bağını da asla koparmadık, koparmayacağız. Her eserin yanında vatandaşımızın gönlünde kalmanın önemini bilerek çalışacağız. Çok şükür gittiğimiz her yerde, bu sıcak ve yakın ilgiyle karşılaşıyoruz. Bu da bizi motive ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının müşterek organizasyonu ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan, içerisinde kolonya ve 5 maske ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının bulunduğu hediye paketi, Güllü Kaya'ya da ulaştırılmıştı.

Hediye paketi karşısında mutlu olan Kaya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajını, çocukları kayda almıştı.

Kaya, çocukları tarafından sosyal medyada yayımlanan ve çok sayıda beğeni alan teşekkür mesajında, "Yolladığın hediyelere çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanım, gözlerinden öperim doya doya. Ben senin yolunda ölürüm." ifadelerini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı
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