Özel okullarda eğitimler 15 Ağustos 2020 tarihinden sonra başlayacak
|08 Haziran 2020 00:04
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Yüz yüze telafi eğitimi yapmak isteyen özel okullarda eğitimler 15 Ağustos 2020 tarihinden sonra başlayacak olup Ağustos ve Eylül aylarında toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenlenecektir.
İşte o yazı;
Ahmet KANDEMİR
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