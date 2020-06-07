Prof. Dr. Yıldız: Kene saç içinde görülebiliyor

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Kene ağaçlıklarda ve sazlıkların üzerinden atlıyor. Saç içinde görülebiliyor, bu en riskli olan kısım. Yeşil alan ziyareti dönüşü bir kişinin tamamen vücudu gözleri ile keneye karşı taraması gerekir" dedi.

Prof. Dr. Orhan Yıldız, havaların ısınması ile birlikte görülmeye başlanan kene vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kenenin Tokat ve civarında çok yaygın görüldüğü belirten Yıldız, "Bu artık bizim hastalığımız. Buralarda görülen keneler KKKA taşıyorlar, başka bölgelerdeki keneler taşımıyor. Göçmenler kuşlarla başlayan bir hastalık. Göçmen kuş hareketi olduğu sürece dışarıdan gelecek kenenin bize teması mümkün olabilir. Göçmen kuşların olduğu her türlü su birikintisinin çevresi risklidir. Ülkemizde göçmen kuşlarında geçtiği yollar bellidir. Bunlardan birisi olan Kayseri'deki Sultan Sazlığıdır. Kuşların aktif göç yaptığı dönemde kene ihtimaline karşın önlem alınmalıdır" dedi.

'EN ÇOK BOYUN VE SIRT KISMINDA GÖRÜLÜYOR'

Prof. Dr. Yıldız, hastalığın kene ısırıklarının 1000'de 1'inde görüldüğünü, her kene ısırmasının hastalık anlamına gelmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kene ısırığından sonraki üçüncü günde hastanın ateşi çıkıyorsa uyarıyoruz. Keneyi çıkardıktan sonra hastayı belirtileri konusunda bilgilendiriyoruz. Testleri Ankara'ya gönderiyoruz ve çok hızlı sonuç alıyoruz. KKKA'da belki dünya da en hızlı tedavi uygulayan ülkeyiz diyebiliriz. Bize başvuran hastalarımızda kene boyun ve sırt bölgesinden ısırdığını görüyoruz. Kene ağaçlıklarda ve sazlıkların üzerinden atlıyor. Bu tür bölgelere gidenler genelde uzun kollu ürünleri tercih etmeli. Saç içinde görülebiliyor, bu en riskli olan kısım. Isırdığı yeri ve keneyi görmek zorlaşabiliyor. Bazen de bacak bölgesinden ısırıyor. Biz, kenenin ısırdığı yeri ve burada oluşabilecekleri çok iyi tanıyor ve biliyoruz. Yeşil alan ziyareti dönüşü bir kişinin tamamen vücudu gözleri ile keneye karşı taraması gerekir."