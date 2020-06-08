MEB, soru kitapçıklarının sınavdan iki gün sonra öğrencilere verilmesini istedi
|08 Haziran 2020 00:06
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Merkezi Sınav uygulamasının tamamlanmasından sonra soru kitapçıklarının okullarda kalması ve kendisine ait soru kitapçığını almayı talep eden öğrencilere 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren verilecektir.
İşte o yazı;
Ahmet KANDEMİR
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