Rehberlik ve araştırma merkezleri bakanlıkça belirlenecek tarihte açılacak

Ülkemizde COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında olası bulaş riskinin azaltılması ve mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin özel eğitim değerlendirme kurulu raporlarından destek eğitim raporlarının süresi 6 (altı) ay uzatılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı ile normalleşme adımlarından biri olan kamu kurum ve kuruluşlarında idari izin ve esnek çalışma modelinden ilgi (b) Genelge doğrultusunda Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren, önceden olduğu şekilde görev yerlerinde çalışmaya başlayacaktır.

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunanların ise idari izinleri 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu bağlamda rehberlik ve araştırma merkezlerinde, rehberlik hizmetleri ile eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin sunumunda, maske kullanımına, fiziki mesafeye ve hijyen kurallarına riayet edilerek inceleme ve görüşme odalarında bir öğrenci/birey ve öğretmen olacak şekilde gerekli hazırlıkların yapılması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda gerekli hazırlıkların yapılması, rehberlik hizmetleri ile eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerine ise Bakanlığımızın belirleyeceği tarihte başlayacaktır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR