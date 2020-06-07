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Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, seyahat izin belgesi alarak bir başka şehre gidecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, otobüse binip ve inerken kalabalığa karışmamaları gerektiği uyarısında bulundu.
 07 Haziran 2020 22:41
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Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyahat izin belgesi alarak bir başka şehre gidecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, otobüse binip ve inerken kalabalığa karışmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var. Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum, son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?"
Anadolu Ajansı
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