Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'ye konuk oluyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yarın 21.00'de TRT ortak yayınında cevaplayacak.
|07 Haziran 2020 22:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yarın 21.00'de TRT ortak yayınında cevaplayacak.
- Türkiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede ne durumda?
- Ekonomi salgından ne kadar etkilendi, yeni adımlar atılacak mı?
- Libya'da neler oluyor, Türkiye dengeleri nasıl değiştirdi, hangi hamleler yapılıyor, hangi gelişmeler bekleniyor?
Merak edilenleri Sermin Baysal Ata, Burhanettin Duran ve Okan Müderrisoğlu soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında yanıtlayacak.
Cumhurbaşkanı Özel Yayını yarın 21.00'de TRT'de.
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