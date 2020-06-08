Kalfalık-ustalık sınavları 2020 Ağustos dönemine ertelendi

Salgın sürecinin tam olarak geçmemiş olması nedeniyle Koronavirüs'ün (Covid-19) yayılımını önlemek ve sınavlara katılacak adaylar ile sınavlarda görev alacak öğretmenlerin sağlığını korumak amacıyla 2020 Haziran döneminde yapılacak olan kalfalık/ustalık sınavları 2020 Ağustos dönemine ertelenmiştir.

Ancak, e-Sınav salonlarında 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle sınav yapılmaya başlanmış olması nedeniyle, ilgi (b) Çalışma Takvimi doğrultusunda 15-21 Mayıs 2020 tarihleri arasında e-Sınav ücretini yatıran ve sınav randevusu verilen adayların mağdur olmamaları için söz konusu adayların teorik sınavları (e-Sınav) 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren yapılacaktır.

20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak "Liselere Geçiş Sınavı" (LGS) ve 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan "Yükseköğretim Kurumlan Sınavı" (YKS) nedeniyle söz konusu tarihlere verilen e-Sınav randevuları ileri bir tarihe aktarılmıştır.

Bu kapsamda, ilgi (a) Yönerge kapsamında kalfalık/ustalık sınavı için başvuru yapan adayı bulunan okul müdürlüklerimiz tarafından;

1-Sınav ücretini yatırıp randevusu alınan tüm adaylara, 08 Haziran 2020 tarihinden itibaren e-Sınav giriş belgeleri imza karşılığında teslim edilecektir.

2-20, 27 veya 28 Haziran 2020 tarihinde sınav randevusu olan ve 08 Haziran 2020 tarihinden önce e-Sınav giriş belgesi yazdırılan adayların randevuları kontrol edilecek ve söz konusu tarihlerden farklı bir tarihe randevular aktarılmış ise e-Sınav giriş belgeleri tekrar yazdırılarak adaylara imza karşılığında teslim edilecektir.

Sınav ücretini yatırdığı halde sınav randevusu verilmeyen adaylara; talepleri doğrultusunda, Haziran sınav dönemine randevu verilebileceği gibi Ağustos sınav dönemine de randevu verilebilecektir.

İşte o yazı ve olurlar;

Ahmet KANDEMİR