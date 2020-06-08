1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İletişim Başkanı Altun'dan 'Tuzla Camii' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, basit provokasyonlar gibi görünen bu tür eylemlerin altında yatan motivasyon kaynağının ne olduğunun farkında ve bilincindedir. İslam'a ve Türkiye'ye yapılan alçakça saldırıların bir an önce durdulmasını ve suçluların cezanlandırılmasını istemek en tabii hakkımızdır." dedi.
 08 Haziran 2020 01:20
Yazdır
İletişim Başkanı Altun'dan 'Tuzla Camii' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, Güney Kıbrıs'ta insanlığa ve vicdana sığmayacak bir saldırıya hüzün ve öfkeyle şahit olduklarını belirtti.

Larnaka'daki Tuzla Camisi'ne Bizans bayrağı asılmasının inanç hürriyetini savunan herkesi derinden yaraladığını bildiren Altun, "Tarihin binlerce yıllık sayfaları içerisinde kendi payına yalnızca barbarlığın, fikir ve inanca saldırının, talanın ve soykırımın utanç verici şöhreti miras kalan alçak zihniyet İslam'a ve Türkiye'ye duyduğu derin nefret ve kini bir kez daha mabedlerimize saldırarak göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"Suçluların cezanlandırılmasını istemek en tabii hakkımızdır"

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"İslam'a ve Müslümanlara saldırmanın sözüm ona fikir hürriyeti adı altında artık kurumsal bir yapıya büründüğünü ve adeta teşvik edilircesine her geçen gün şiddetini artırdığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz. Asırlar boyunca insanlığa barış ve selamet kaynağı ve kadim medeniyetimizin ufuk çizgisi olan İslam, her türlü sistematik saldırıya, tahrif ve bozgun hareketlerine karşı ilanihaye yollarımızı ve yıllarımızı aydınlatmaya devam edecektir. Türkiye, medeniyetinden aldığı ilham ve aşkla coğrafyamızı yeniden barış ve selamet diyarına dönüştürmek için tüm gücüyle mücadeleye devam edecektir. Bugün Akdeniz'in her bir köşesinde verdiğimiz destansı mücadele medeniyetimizden aldığımız kutlu ilhamın bir tezahürüdür."

Türkiye'nin, basit provokasyonlar gibi görünen bu tür eylemlerin altında yatan motivasyon kaynağının ne olduğunun farkında ve bilincinde olduğuna dikkati çeken Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"İslam'a ve Türkiye'ye yapılan alçakça saldırıların bir an önce durdurulmasını ve suçluların cezanlandırılmasını istemek en tabii hakkımızdır. Herkes bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti, sembol mekanlar üzerinden kendi varlığına karşı işlenen her türlü alçak saldırıyı durduracak, tüm inanç ve kimliklerin barış içerisinde yaşadığı kardeşlik atmosferini Akdeniz'de yeniden inşa edecek kabiliyet ve kudrettedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Brezilya'ya nefes oldu: 650 tanesi ulaştı
08 Haziran 2020 00:26		 8 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Haziran 2020 00:05
Dünyada koronayla ilgili neler oluyor: İşte son gelişmeler
07 Haziran 2020 23:56		 Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'ye konuk oluyor
07 Haziran 2020 22:55
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı
07 Haziran 2020 22:41		 DSİ'den İmamoğlu'nun 'bıraksınlar yapalım' sözüne açıklama
07 Haziran 2020 22:13
Ordu Büyükşehir Belediyesinden 'büst' açıklaması
07 Haziran 2020 22:11		 Başkan Tunç Soyer'den İzmir'deki o manzara sonrası uyarı
07 Haziran 2020 21:05
İçişleri Bakanı Soylu İdlib'deki briket evleri inceledi
07 Haziran 2020 20:40		 Bakan Akar, şehit İsmail Anayurt için taziye mesajı yayımladı
07 Haziran 2020 20:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:20 - İletişim Başkanı Altun'dan 'Tuzla Camii' açıklaması01:19 - Bitlis'te 14 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi00:26 - Türkiye Brezilya'ya nefes oldu: 650 tanesi ulaştı00:08 - Rehberlik ve araştırma merkezleri bakanlıkça belirlenecek tarihte açılacak00:07 - Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 15 Haziranda açılacak00:06 - MEB, soru kitapçıklarının sınavdan iki gün sonra öğrencilere verilmesini istedi00:05 - MEB, YKS nedeniyle bazı sınavların tarihlerini iptal etti00:05 - 8 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Özel okullarda eğitimler 15 Ağustos 2020 tarihinden sonra başlayacak00:03 - Maaşı ödenmeyen Belediyedeki memur, iş yapmıyorum diyebilir mi?
00:03 - Özel öğretim kurumlarının süreli işlemleri 1 Ağustosa kadar uzatıldı00:02 - Kalfalık-ustalık sınavları 2020 Ağustos dönemine ertelendi00:01 - Öğretmenlerden eTwinning projesi ve sanal sergi00:01 - MEB; LGS sınavında okuldaki personelin tamamı görevlendirilecek23:56 - Dünyada koronayla ilgili neler oluyor: İşte son gelişmeler22:57 - İzmir-Antalya seyahat süresi 3 saate inecek22:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'ye konuk oluyor22:41 - Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB; LGS sınavında okuldaki personelin tamamı görevlendirilecek
Maaşı ödenmeyen Belediyedeki memur, iş yapmıyorum diyebilir mi?
MEB, YKS nedeniyle bazı sınavların tarihlerini iptal etti
Türkiye Brezilya'ya nefes oldu: 650 tanesi ulaştı
Öğretmenlerden eTwinning projesi ve sanal sergi
Özel okullarda eğitimler 15 Ağustos 2020 tarihinden sonra başlayacak
MEB, soru kitapçıklarının sınavdan iki gün sonra öğrencilere verilmesini istedi
Rehberlik ve araştırma merkezleri bakanlıkça belirlenecek tarihte açılacak
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 15 Haziranda açılacak
Özel öğretim kurumlarının süreli işlemleri 1 Ağustosa kadar uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Asker uğurlama 1
balığa limon sıkmak 1
hazal türesan 1
ışıl rençber 1
rip akıntısı 1
kocam isterse çalışabilir 2
ev fiyatlarındaki büyük artış 2
Uyku 1
oğlan dayıya,kız halaya çeker 1
Fahrenheit 451 1
SON İLANLAR
Dokuz Eylül Üniversitesi 289 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi 273 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 25 sağlık personeli alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu Bağımsız Denetçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi 124 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam