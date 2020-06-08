1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yağış alan yerlerde sıcaklık düşecek - Haritalı

Yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 08 Haziran 2020 06:31
Yazdır
Yağış alan yerlerde sıcaklık düşecek - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Kastamonu çevreleri ile Ordu,Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Kayseri'nin doğusu, Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Sivas'ın güneyi ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, güneybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kontrollü seyahatte fatura günü geldi
08 Haziran 2020 07:36		 Vatandaşlar mücadelede alınan tedbirlere destek veriyor
08 Haziran 2020 07:35
Akıllı maske ürettiler: Ateş ölçüyor, kendi kendini dezenfekte ediyor
08 Haziran 2020 06:40		 Prof. Dr. Yıldız: Kene saç içinde görülebiliyor
07 Haziran 2020 22:27
Prof. Dr. Uluoğlu: Türkiye'de önemli ilaç çalışmaları var
07 Haziran 2020 22:23		 Enes artık EBA dersleri için yürümek zorunda kalmıyor
07 Haziran 2020 22:08
112 yaşındaki Güllü ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
07 Haziran 2020 22:04		 Bakan Koca uyardı, onlar kurallara uymadan balık tuttu
07 Haziran 2020 21:58
Çatıda tribün kurarak horoz dövüştürenlere 206 bin TL ceza
07 Haziran 2020 21:54		 Türkiye'de tedavi olmak istedi! İstanbul'a getirildi
07 Haziran 2020 20:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:25 - CHP'nin 'infaz' başvurusu hazır08:24 - Devlet arşivlerine ilgi yüzde 466 arttı08:19 - Mehmetçiğe kalleşçe pusu kurulmuş08:06 - 13 ilde, ihraç edilmiş 74 polise FETÖ gözaltısı07:58 - Kredi kampanyasında 4 günde 2 bin 250 satış gerçekleşti07:47 - 2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler07:39 - Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu07:36 - Kontrollü seyahatte fatura günü geldi07:35 - Vatandaşlar mücadelede alınan tedbirlere destek veriyor07:21 - Yüzlerce sahte yazılım: Çakma koronavirüs uygulamalarına dikkat edin
07:15 - Baraj düşüyor bölge daralıyor07:05 - 'Türkiye hızlı toparlanacak'06:50 - Eski telefonlar sıfırlanacak06:40 - Akıllı maske ürettiler: Ateş ölçüyor, kendi kendini dezenfekte ediyor06:31 - Yağış alan yerlerde sıcaklık düşecek - Haritalı06:10 - Ayasofya yeniden ibadete açılacak mı? Gözler Danıştay'da01:20 - İletişim Başkanı Altun'dan 'Tuzla Camii' açıklaması01:19 - Bitlis'te 14 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB; LGS sınavında okuldaki personelin tamamı görevlendirilecek
Maaşı ödenmeyen Belediyedeki memur, iş yapmıyorum diyebilir mi?
Baraj düşüyor bölge daralıyor
MEB, YKS nedeniyle bazı sınavların tarihlerini iptal etti
Eski telefonlar sıfırlanacak
2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler
Türkiye Brezilya'ya nefes oldu: 650 tanesi ulaştı
Ayasofya yeniden ibadete açılacak mı? Gözler Danıştay'da
Öğretmenlerden eTwinning projesi ve sanal sergi
Kontrollü seyahatte fatura günü geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kocam isterse çalışabilir 2
ev fiyatlarındaki büyük artış 2
oğlan dayıya,kız halaya çeker 1
ingiltere 2
dondurma'da bedava bulmak 3
rip akıntısı 1
Erkekyerinibilsin 4
kupa 1
boynu bükük 1
ışıl rençber 1
SON İLANLAR
Dokuz Eylül Üniversitesi 289 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi 273 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 25 sağlık personeli alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu Bağımsız Denetçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi 124 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam