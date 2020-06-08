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Akıllı maske ürettiler: Ateş ölçüyor, kendi kendini dezenfekte ediyor

Türkiye'de bir işletme Kovid-19'a karşı akıllı maske üretti. Vücut ateşi, nefes alış şiddeti ve sayısı ile öksürük şiddetini sürekli kontrol eden maske kendi kendini dezenfekte de ediyor. Maske satışa sunulduktan sonra ABD ve İngiltere dahil 7 ülkeden talep aldı.
 08 Haziran 2020 06:40
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Akıllı maske ürettiler: Ateş ölçüyor, kendi kendini dezenfekte ediyor
Yerli solunum cihazının son dönemdeki ihracat başarısı ardından şimdi sıra akıllı maskeye geldi. Yerli girişimciler, yeni normalde Kovid 19'a karşı koruyucu yeni nesil maske geliştirdi. Saklama kabında dezenfekte edildiği için 3 aylık kullanım ömrü olan maskeyi tasarlayan ekip, şimdiden İTÜ Çekirdek Express programına dahil edildi. Türkiye'de satışa sunulan ürüne olan yurtdışı talebiyle birlikte 10 Haziran itibariyle de Amerika, İngiltere, Rusya, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa'da kullanıma sunulacak.

UZUN SÜRE KULLANIM İÇİN

Firma Yetkilisi Mehmet İmrak, Coromaxx adını verdikleri akıllı maskenin solunumu ve vücut sıcaklığını anlık olarak takip edebilecek bir mikrosensör teknolojisine sahip olduğunu söylüyor. İmrak, "Biz bu dezenfeksiyonun ultraviyole ile maskenin kutusunda yapmasını sağlayarak çok uzun süreli kullanım için güvenli bir maske dezenfeksiyonu sağlamış olduk" diyor.

ATEŞİNİZİ ÖLÇÜYOR

Maskenin üzerindeki sensörlerle kullanıcının sağlığını sürekli kontrol altında tutmasını sağladığını belirten İmrak, "Sensörler, hem ateşinizi, hem nefes alış sayınızı, öksürük şiddetlerini sürekli kontrol ediyor. Bu verilerinizi her saat geçmiş değerleriyle karşılaştırıyor" ifadesini kullandı. Mehmet İmrak şu detayları da verdi: "Ekibimiz, maskemizle işyerlerinde bağlantı kurarak çalışan sağlığını takip edebilecek bir yazılım geliştirdi. Bu sistem, işyerinde takılan maskelerden topladığı verileri analiz ederek, işverene iletiyor."

SAĞLIK STRATEJİK YATIRIM

Sağlık teknolojilerinin dünyada stratejik yatırımlar arasında sayıldığını belirten İmrak, "Tamamen yerli bir ürün, kullandığımız sensörler ve mikroişlemciler dışında herşey Türkiye'de üretiliyor. Bu da dışa olan bağımlılığımızı minimize etmemizi sağlıyor. İhracat artışıyla beraber milli ekonomiye katkı sağlayacak, ve en önemlisi bugüne kadar yabancı ülkelerden ithal etmek zorunda kaldığımız yüksek teknolojiyi, şimdi biz Türkiye olarak onlara ihraç edeceğiz" bilgisini verdi.

İHRACAT İÇİN ÖNEMLİ

Yurt dışındaki talepten memnun olduklarını dile getiren Mehmet İmrak, "Ürün satışa sunulduktan itibaren 3 gün içinde Amerika ve İngiltere de dahil tam 7 ülkeden distribütörlük talepleri geldi. Dünya devi bazı markaların üzerinde çalıştığı ve halen tasarım aşamasında oldukları bir ürünün biz hem patentine başvurduk hem de seri üretimine başladık. Muhtemelen önümüzdeki iki ay içerisinde Coronity ürünleri dünya pazarında kendisine iyi bir yer edinecektir. Bu da ülkemizin gerek ihracat potansiyeline, gerekse istihdamına olumlu katkılar sağlayacak" diye konuştu.

Orhan Ünal
Yeni Şafak
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