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'Türkiye hızlı toparlanacak'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en büyük avantajının erken normalleşme olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye daha hızlı toparlanacak" dedi. Salgın sürecini iyi değerlendirdiklerini belirten Karaismailoğlu da, "Bizde bir şey durmadı" ifadesini kullandı.
 08 Haziran 2020 07:05
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'Türkiye hızlı toparlanacak'

Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp betonun dökümü için düzenlenen törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaoğlu, Türkiye'nin aldığı önlemlerle koronavirüs salgınından diğer ülkeler göre daha hızlı çıkacağını vurguladı.

AVRUPALI YERİNDEN KALKAMAYACAK

Bakan Pakdemirli, Kovid-19 için "Bu süreç tüm dünyayı etkiledi" derken, sektörün durumu için "Tarımın üzerinden hiçbir şey geçmedi. Pandemide ihracatı artan bir tek tarım oldu" dedi. Pakdemirli, "Avrupalının altı ayda yerinden kalkamayacağı yerde Türk insanı elinde bir avuç toprakla kalkar, 'Ben düştüm ama elimde bir avuç toprakla kalktım yola devam ediyorum' der. Diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye daha hızlı toparlanacak" diye konuştu.

RAFTA ÜRÜN VAR GÜVENİNİ AŞILADIK

Pandemide tarımda çalışanları yasaklardan muaf tuttuklarını hatırlatan Pakdemirli, bunun üretimin devamlılığı için önemli olduğunu vurguladı. Pakdemirli, şunları anlattı: "Çünkü sıhhat ve gıda erteleyemeyeceğimiz alanlar. Bütün paydaşlarla gıda sanayi, perakende, lojistiği çok iyi yönettik. ABD'de, İtalya'da, Çin'de yaşananları yaşamadık. Pandemiden günler önce sektör temsilcileri ile bir araya gelerek 'Stoklarınızı artırın, üretiminizi artırın' dedim. Herkes 'Hayrola pandemi mi var, bizden mi saklıyorsunuz' dedi. Biz de 'Eninde sonunda Türkiye'ye de gelecektir, hazırsızlık yakalanmayalım' dedim. Marketlerin yarım gün açık olması dahil tüketiciye istediği anda marketlerin raflarında ürün alacağı güvenini aşıladık."

TARIMDA SÖZLEŞMELİ ÜRETİM DÖNEMİ

Türkiye'de bazı yapısal eksikliklerin olduğunu ve bunlarla ilgili adımların atılması gerektiğini dile getiren Pakdemirli, "Türkiye tarımsal üretimde ilk 10'da. Gıda sanayisinde oralarda değiliz. Gıda sanayiinde yürüyeceğimiz yer var. Gıda sanayiinin tam anlamıyla dört dörtlük bugüne kadar gelişmemesinin sebebi sözleşmeli üretimin olmamasıdır. İlk torba kanununda sözleşmeli üretim çıkacak. Torba yasa ile sözleşmeli üretime yaptırımlar getireceğiz. Bir mekanizma gelecek. Piyasanın kendi kendini kontrol edebileceği bir sistemdir" ifadelerini kullandı.

FİYAT DALGALANMASINA FREN

Uygulamaya alınan Dijital Tarım Platformu'nu da anlatan Pakdemirli, kısa zamanda tüm Türkiye'deki sözleşmeli satışın yüzde 5 ile 10'unu buraya taşımayı düşündüklerini aktardı. Pakdemirli, "Bunu yaptığımız zaman yeterli bir derinlikte fiyattaki dalgalanmaları engelleyecek. Bir zincir mağazası domates üreticisine 'Ben domates istiyorum. 10 ay boyunca 10 liradan 10 kilo domates istiyorum' diyecek. Üretici de 'Bu işin gübresini, tohumu, ilacını ver ben de işleyim' diyecek. Tarımın finas sorunu çözülecek. Bu iş ileride de değerli kontrat haline gelecek. Bunu başardığımız anda Türkiye'de ani fiyat değişikliği anlamında da ciddi bir rahatlama olacak" dedi.

YANGINLARA DEV HELİKOPTERLER

Orman yangınlarına karşı alınan önlemleri de özetleyen Bakan Pakdemirli, "Bu yıl iki uçağımız geliyor. Dev helikopter geliyor. Normalde bizim helikopterlerde 2,5 ton su atıyor, bu 15 ton su atacak. İHA'larla tespit yapacağız. Minimum hasarla bu yazı atlatacağız" diye konuştu.

Zarar eden çiftçimiz yok

Geçen yıl tarım sektörünün yüzde 26 büyüdüğünün altını çizen Pakdemirli, "Bazı dogmatik kalıplaşmış sözlerle bu iş yaftalanmaya çalışılıyor. Tarım, sanayiden daha önemlidir. Ağzımızdan karnımıza giden zincirde bu işi günlük speküle etmemiz lazım. Çiftçilerimizin morallerini bozmaya kimsenin hakkı yok. Limon fiyatı artsa 'tüketici bitti yandı', fiyat düşse 'üretici yandı bitti' oluyor. Birini ayarlıyorlar, iki kasa limonu sokağa attırıyorlar. Ne yazık ki çok çok speküle edilen iş. Bugün hiçbir üründe zarar eden hiçbir çiftçimiz yoktur. Sahada memnuniyet var" diye konuştu.

MUHALİF VEKİLLERİ ARIYORUM

Pakdemirli, tarımsal destekleri yüzde 36 artırdıklarını söyledi. Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımız'a çiftçinin, üreticinin bir sıkıntısı var desek 'Aman gidin halledin' diyor. Çiftçisine, üreticisine bu kadar destek veren zihniyete rağmen Türkiye'de yalan kolay satılıyor. Buna muhalefet de alet oluyor. Tarıma muhalefet eden vekilleri birebir arıyorum, anlatıyorum kendileri de takdir ediyorlar" dedi.

Bizde hiçbir şey durmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma yatırımları açısından pandemi sürecini iyi değerlendirdiklerini "Bizde hiçbir şey durmadı" sözleriyle özetledi. Pakdemirli gibi Karaismailoğlu da Türkiye'nin diğer ülkelere göre pandemiden daha hızlı çıkacağını belirtti. Karaismailoğlu, Bakanlığı ve ilgili sektörler için şöyle konuştu: "Bizim şantiyelerimizde yüz binlerce kişi çalışıyor. Gerekli tedbirler alındı. Hiçbir şekilde şantiyemiz karantinaya alınmadı veya kapanan şantiyemiz olmadı. Bütün yerde sistem kapandı, herkes evine kapandı ama bizde hiçbir şey durmadı. Diğer normal zamanlarda yapılan işlerden bir farkı yok."

SALGIN SÜRECİNDE İDDİALI PROJELER

Türkiye'nin iddialı işler yapan bir ülke olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Turgut Özal ile başlayan dışa açılım ve Cumhurbaşkanımız ile zirveye giden bu süreçte Türkiye her konuda da iddialı projelere imza atan ülke. Her şeyde 'ilk 10 gireceğim' demesi çok önemli. Pandemi sürecinde özellikle özel sektörün bir miktar yavaşlamasını telafi etme gayretiyle de biz tüm şantiyelerimizi çalıştırdık" ifadesini kullandı.

ULAŞIMA ZAM YOK

Demir yolu yolcu taşımacılığının yüzde 50 kapasite ile çalıştığını anımsatan Karaismailoğlu, "Uçaklarda belli zaman alacak. Uluslararası hava yolu birliklerin aldığı kararları uygulamaya çalışıyoruz. O yüzden onların da öngörüsü bir yıl sonra başabaş seviyeye gelemese de yakın bir seviyeye gelmesi olarak tahmin ediliyor. Ekonomimiz zarar görmüş olsaydı haziran ayındaki ulaşım yatırımları çok büyük zarar görürdü. Ama şu anda bunlar için 'Aman paramız yok, yavaşlayın' diyen de yok. Yatırımlar devam ediyor. Vatandaşın pandemi sürecinde hareketli olması için bir zam gelmeyecek" diye konuştu.

İzmir-Antalya 3 saate inecek

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin iki turizm merkezi İzmir ve Antalya'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinde, 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının ihalesine 11 Haziran'da çıkılacağını belirterek, "Otoyolların tamamlanmasıyla İzmir ile Antalya arasındaki mevcut 580 kilometre devlet yolu ile 6-7 saat süren seyahat, 440 kilometre otoyolla 3 saate inecek" ifadelerini kullandı. Projenin yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını açıklayan Karaismailoğlu, projenin 3 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini de söyledi

Hüseyin Likoğlu

Anadolu Ajansı
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