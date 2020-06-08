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Vatandaşlar mücadelede alınan tedbirlere destek veriyor

AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu anketlerine göre 65 yaş üstüne yönelik sokak yasağına destek yüzde 95 civarında. Büyükşehirlerdeki hafta sonu yasakları ve camilerin bir süre ibadete kapatılmasına destek de yüzde 90. Vatandaşların yüzde 80'i Sağlık Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının verdiği bilgileri güvenilir buluyor.
 08 Haziran 2020 07:35
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Vatandaşlar mücadelede alınan tedbirlere destek veriyor

Kovid-19 sürecinde kamunun 2 bini aşan önlemleri ve bunların topluma yansımaları AK Parti tarafından farklı kamuoyu araştırmaları ile ölçüldü. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre araştırmalarda vatandaşın korona önlemlerine desteği hep yüksek oldu. Pazar ve marketlerde getirilen maske takma zorunluğu vatandaşlar tarafından en çok desteklenen kararların başında geldi.

65 KISITLAMASI DOĞRU KARAR

Korona salgınından en çok etkilenen ve ölüm riski en yüksek olan 65 yaş üzerindeki vatandaşları korumak amacıyla alınan sokağa çıkma kısıtlaması da vatandaşlar tarafından destek alan başlıklar arasında. Yapılan araştırmalarda 65 yaşın sokağa çıkma kısıtlaması ortalama olarak yüzde 95'ler civarından destek aldı. Kısıtlamayı eleştirenlerin başında ise sokağa çıkma kısıtlaması ile dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü yer alıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasağının da toplumun yüzde 90'ı tarafından destek gördüğü ortaya çıktı. Yine salgının önlenmesi için camilerin ibadete kapatılması da vatandaşın ortalama yüzde 90'ı tarafından desteklendi. Yine yapılan kamuoyu çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının koronavirüs hakkında doğru ve güvenilir bilgiler verdiğine de toplumun yüzde 80'lik bir kısmı inanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşlar tarafından güvenilir olarak değerlendiriliyor.

İstanbul park ve sahillere akın etti

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk vakanının ardından alınan önlemler kapsamında 10 Nisan'dan sonra hafta sonları, Ramazan Bayramı ve resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yaklaşık 2 ayın ardından yeni normalleşme süreciyle geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamaya gidilmedi. İstanbul'da yaşayanlar sıcak havanın da etkisiyle hafta sonunda sahil şeritleri, parklar ve bahçelerde vakit geçirdi.

DENİZE GİRDİLER

Uzun zaman sonra dışarı çıkan ve kente olan özlemlerini gideren İstanbullulardan bazıları, Anadolu Yakası'nda Caddebostan Plajı'nda serinlemek için denize girerken, bir vatandaş da "Tarçın" isimli köpeğini denizde serinletti. Üsküdar sahilinde de vatandaşlar yürüyüş yaparak sıcak havayı değerlendirirken bazıları da çimlere serdikleri kilimlerin üzerinde zaman geçirdi. Sahilde balık tutanlar da görülürken vatandaşların bir kısmı da Kız Kulesi'nin karşısında, Boğaz'ın manzarasını seyretti.

YÜRÜYÜŞ VE SPORA KOŞTULAR

Avrupa Yakası'nda ise bazı vatandaşlar, Boğaz manzarasının en iyi görüldüğü nokta olan Ortaköy Meydanı'nda tabloluk manzaranın tadını çıkardı. Pandemi süreci boyunca uzun süre tarihi sessizliğini koruyan Arnavutköy, Bebek, Emirgan, Sarıyer sahil şeridinin de eski canlılığına kavuştuğu gözlendi. Birçok kişinin yürüyüş ve spor yaptığı sahilde bazı vatandaşlar da balık tuttu. Zeytinburnu ve Bakırköy'de ise çok sayıda vatandaş yürüyüş ve spor için parklara ve sahillere gitti. Toplu taşımaya alternatif olarak İstanbul'da daha fazla görünür olan bisikletlerin de sıcak havanın etkisiyle yollarda ve sahillerde daha sık kullanıldığı gözlendi. Yürüyüş için dışarı çıkan vatandaşların bazılarının maske takmadığı görüldü. Ayrıca kentte trafik yoğunluğu ise yüzde 8 civarında ölçüldü.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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