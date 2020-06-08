Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
|08 Haziran 2020 07:39
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatih Baykam'ın evinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde yaptıkları kontrollerde Fatih Baykam'ın öldüğünü belirledi.
Belden aşağı kısmının kısmen yandığı tespit edilen Baykam'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mehmetçiğe kalleşçe pusu kurulmuş
08 Haziran 2020 08:19
|2 polisin yaralanmasına neden olan 3 şüpheli yakalandı
07 Haziran 2020 21:11
|Elektrikli bisikletle dereye uçan kadından acı haber
07 Haziran 2020 21:01
|Koronavirüs vakası taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
07 Haziran 2020 18:39
|Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
07 Haziran 2020 18:23
|Hasta yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
07 Haziran 2020 17:13
|Beyoğlu'ndaki kazada mucize kurtuluş kamerada
07 Haziran 2020 15:40
|Bodrum katta alkollü eğlenceye, 66 bin 160 lira ceza
07 Haziran 2020 15:22
|Zonguldak -Ankara karayolunda iki araç çarpıştı: 10 yaşındaki çocuk öldü
07 Haziran 2020 14:59
|Eşini öldüren zanlının sözleri 'pes' dedirtti
07 Haziran 2020 14:12