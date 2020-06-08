Kredi kampanyasında 4 günde 2 bin 250 satış gerçekleşti
Konut satışını teşvik etmek amacıyla başlatılan düşük faizli kredi kampanyasında 4 günde 2 bin 250 konut satışının gerçekleştiğini açıklandı.
|08 Haziran 2020 07:58
|Yazdır
Konut satışını teşvik etmek amacıyla başlatılan düşük faizli kredi kampanyasında 4 günde 2 bin 250 konut satışının gerçekleştiğini açıklandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Faizlerdeki düşüş sonrasında emlak fiyatları arttı
07 Haziran 2020 09:06
|Konut kampanyasında bir indirim daha
06 Haziran 2020 08:11
|Hazine mayısta 9 milyar açık verdi
05 Haziran 2020 21:14
|Merkez Bankası'ndan firmalara 20 milyar lira kredi
05 Haziran 2020 19:00
|Konut kampanyasına 2 günde rekor başvuru
05 Haziran 2020 17:36
|'Gıdada hile, tağşiş yapanlar teşhir ediliyorsa konutta fırsatçılar teşhir edilsin'
05 Haziran 2020 11:47
|'Ev'de kampanya fırsatı tam gaz
05 Haziran 2020 08:18
|Fırsatçılara cezayı kesin, ifşa edin bir daha yapamasınlar!
05 Haziran 2020 07:36
|Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek
04 Haziran 2020 10:46
|Konutta korona kriterleri
04 Haziran 2020 07:06