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Kredi kampanyasında 4 günde 2 bin 250 satış gerçekleşti

Konut satışını teşvik etmek amacıyla başlatılan düşük faizli kredi kampanyasında 4 günde 2 bin 250 konut satışının gerçekleştiğini açıklandı.
 08 Haziran 2020 07:58
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Kredi kampanyasında 4 günde 2 bin 250 satış gerçekleşti

Konut satışını teşvik etmek amacıyla başlatılan düşük faizli kredi kampanyasında 4 günde 2 bin 250 konut satışının gerçekleştiğini açıklandı.

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