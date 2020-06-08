CHP'nin 'infaz' başvurusu hazır
CHP, infaz yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapacağı ikinci başvuruyu yasal sürenin dolacağı 15 Haziran'a kadar gerçekleştirecek.
|08 Haziran 2020 08:25
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CHP, infaz kanununun iptali istemiyle AYM'ye ilk başvurusunu 22 Nisan'da "şekil" yönünden yapmıştı. Başvuruda, düzenlemenin af niteliğinde olduğu, bu nedenle TBMM'de beşte üç çoğunlukla, yani 360 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaşması gerektiği belirtilmişti. CHP'nin "esas" yönünden yapacağı ikinci başvurunun hazırlıklarını da tamamladı. CHP'nin başvuru için 15 Haziran'a kadar süresi bulunuyor.
Yaklaşık 100 sayfadan oluşan ve 69 maddelik kanunun 17 maddesi için Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulunulan dilekçe, yasal süre içinde AYM'ye sunulacak. Düzenlemeyi bu haliyle "adaletsiz" bulan CHP, "siyasi ve düşünce suçları" olarak tanımladığı, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren bazı suçların da infaz indirimine dahil edilmesini istiyor.
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