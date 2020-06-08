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Gurbetçi yolculuğu başlıyor: Kara yollarında yoğunluk artacak

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan sınırların bir bir açılmaya başlaması ile gurbetçilerin Türkiye'ye doğru hareket etmesi bekleniyor.
Gurbetçi yolculuğu başlıyor: Kara yollarında yoğunluk artacak
 08 Haziran 2020 08:50
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Gurbetçi yolculuğu başlıyor: Kara yollarında yoğunluk artacak

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Uçak sayısının az olması ve hava yolunda yaşanan belirsizlik nedeniyle bu yıl kara yollarında daha fazla yoğunluk bekleniyor.

Yol boyu destek

"Sıla Yolu" olarak adlandırılan yolda, daha önce olduğu gibi YTB yeniden hizmet verme kararı aldı. YTB Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için güncel bilgiler ve rotaları da paylaştı. Eren, vatandaşların sınır kapılarından daha rahat geçmeleri için YTB'nin geçen yıl sınır ötesinde ve sınır kapılarında uyguladığı "Sıla Yolu Projesi"nin de devam etmesi kararını aldıklarını duyurdu. Vatandaşlara sınırlarda YTB personeli yardımcı olacak. YTB'nin sosyal medya hesaplarından bilgilendirmeler paylaşılacak.

Bu hafta duyurulacak

Avrupa'nın farklı ülkelerinden kara yolu ile Türkiye'ye gelerek izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların en yoğun kullandığı güzergahlar da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle transit geçişlere açıldı. YTB personeli Türkiye'ye geliş-gidişlerde ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunları gidermek için sınır ötesinde, Sırbistan gümrük kapılarında ve Türkiye'de sınır kapılarında görevde olacak. Eren, "Türkiye'ye girişlerdeki nihai uygulama bu hafta duyurulacak. Şunu bilsinler; vatandaşlarımızın buradaki vaktini kısmayacak uygulamalar olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirleri de artırdık. YTB personeli bilgilendirmeler ve yol boyunca çeşitli hizmetlerle gurbetçilerin yanında olacak" diye konuştu.

İki rota belirlendi

YTB Başkanı Abdullah Eren, vatandaşların Türkiye'ye karayoluyla seyahatlerinde kullanabilecekleri iki rotayı da internetten ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Rotalar şöyle:

Rota 1 -Fransa/Belçika/Hollanda: Almanya-Avusturya-Macaristan-Sırbistan-Bulgaristan-Türkiye (Kapıkule)

Rota 2 -Fransa/Belçika/Hollanda: Almanya-Avusturya-Slovenya-Hırvatistan-Sırbistan-Bulgaristan-Türkiye (Kapıkule)

Milliyet izlemişti

YTB'nin organizasyonunda Kurum Başkanı Abdullah Eren, Başkan Yardımcısı Hadi Turus ve YTB personelinden oluşan heyet Ankara'dan Belgrad'a karayolu ile giderek "Sıla yolu" adı verilen yol boyunca yapılan çalışmaları 2019 yılı eylül ayında yerinde denetlemişti. Milliyet de bu yolculuğu takip etmişti.

Vatandaşları neler bekliyor?

Fransa: Fransa-Almanya arasındaki geçişlerde kontroller 15 Haziran'da kaldırılacak. Geçişlerde ise herhangi bir izin, belge ve kovid-19 test sonucu talep edilmiyor.

Belçika: Belçika-Almanya arasındaki sınır kontrolleri bugün kaldırılacak. Geçişlerde de herhangi bir izin, belge ve test sonucu istenmiyor.

Hollanda: Hollanda-Almanya arasındaki geçişler açık, dönem dönem kontrollerde seyahat nedeni soruluyor. İzin, belge ve test sonucu talep edilmiyor.

Almanya: Almanya'nın komşu ülkeleri olan Danimarka, Avusturya, Hollanda, İsviçre ve Fransa ile mayıs ayında gevşetilen geçiş kontrolleri, 15 Haziran'da tamamen kaldırılacak.

Avusturya: Almanya-Avusturya arasında sınır kontrolleri yapılırken bu kontroller 15 Haziran'da kaldırılacak. İzin, belge ve test sonucu talep edilmiyor.

Macaristan: Avusturya-Macaristan arasındaki geçişlere ise belirli saatlerde izin veriliyor. Hegyeshalom (Avusturya), Rajka (Slovakya) ve Tornyiszentmiklös (Slovenya) sınır kapılarından her gün saat 20:00-12:00 arasında geçiş yapılıyor. Transit geçiş sırasında en kısa sürede Macaristan sınırlarının terk edilmesi istenirken, belirlenmiş rotada seyahat edilmesi zorunlu tutuluyor. Mazeret belirtilen hallerde ise belirlenmiş olan benzin istasyonları ve dinlenme tesislerinde durulması mümkün. Bu kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. İzin, belge ve test sonucu talep edilmiyor.

Slovenya: Avusturya-Slovenya arasında geçişler açık. Aynı gün içinde ülkenin terk edilmesi şartıyla transit olarak geçiş izni veriliyor.

Hırvatistan: Slovenya-Hırvatistan arasında da geçişler açık. İzin, belge ve test sonucu istenmiyor.

Sırbistan: Macaristan-Sırbistan arasında da geçişler açık. Bir belge talep edilmiyor. Transit geçiş sırasında en kısa sürede Sırbistan sınırlarının terk edilmesi istenirken zorunlu olması halinde belirli benzin istasyonları ve dinlenme tesislerinde duraklama yapılıyor.

Bulgaristan: Sırbistan-Bulgaristan arasında da geçişler acık. Bulgaristan'a girişte bütün sorumluluğun üstlenildiğine dair bir belge isteniyor. Belgeye YTB'nin sitesinden ulaşılabiliyor.
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