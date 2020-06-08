Kriterler değişti! Tat alamayana da test yapılacak
|08 Haziran 2020 08:53
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Bundan böyle ateş, öksürük, nefes darlığının yanı sıra boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirtilerinden biri varsa da vatandaşa test uygulanacak.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 rehberinde güncellemeye giderek, olası vaka tanımını değiştirdi. Yeni olası vaka tanımına tat ve koku alma kaybı da eklendi. Bakanlığın Kovid-19 rehberindeki güncel olası vaka tanımı şöyle:
"Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri ve klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması ve semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakın temaslısının hastalık açısından yüksek riskli bölgede bulunma ya da semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış Kovid-19 vakası ile yakın temas varsa Kovid-19 testi yapılacaktır."
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