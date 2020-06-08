Konya'da 2 apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|08 Haziran 2020 09:19
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Alınan bilgiye göre, Hacıseyit Ali ile Alaylar 2 mahallelerinde yapılan testlerde Kovid-19 vakalarına rastlandı.
Bunun üzerine iki mahalledeki sekizer katlı iki apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.
Kararın ardından polis ekipleri apartmanlara giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.
Mahallelerde hoparlörlerden yapılan anonslarla, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.
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